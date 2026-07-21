Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές ο υδράργυρος χτύπησε «κόκκινο» - Πού έφτασε τους 41 βαθμούς Κελσίου

Snapshot Η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλάδα καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας με 41,4°C.

Η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C σε 17 μετεωρολογικούς σταθμούς.

Περίπου το 28% των σταθμών κατέγραψε θερμοκρασίες πάνω από 27°C.

Οι συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026. Snapshot powered by AI

Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα και σήμερα, σύμφωνα με το meteo.gr, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 41°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, που αναλύουν τον καιρό, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41.4οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026.

Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40οC σε 17 σταθμούς (περίπου το 3% του συνόλου) και τους 27οC σε 157 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου).

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