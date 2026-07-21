Βόλος: Ξαφνικό μπουρίνι με κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους

Snapshot Στον Βόλο ξέσπασε ξαφνικό μπουρίνι μικρής διάρκειας με δυνατή βροχόπτωση, κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους.

Το μπουρίνι προσέφερε προσωρινή δροσιά μετά τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη υγρασία της ημέρας.

Το φαινόμενο οφείλεται στη θερμική αστάθεια, όπου θερμός και υγρός αέρας συναντά ψυχρότερες αέριες μάζες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Αυτή η συνθήκη προκαλεί ταχεία δημιουργία πυκνών καταιγιδοφόρων νεφών και τοπικά έντονες καταιγίδες. Snapshot powered by AI

Μία πρόσκαιρη αλλά έντονη αλλαγή του καιρού σημειώθηκε στον Βόλο, όπου ξέσπασε ξαφνικό μπουρίνι μικρής διάρκειας, προσφέροντας μια μικρή «ανάσα» δροσιάς μετά τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη υγρασία που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το σκηνικό του καιρού μεταβλήθηκε απότομα, με κύρια χαρακτηριστικά τη δυνατή βροχόπτωση, την έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τις ισχυρές ριπές ανέμου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φαινόμενο οφείλεται στη θερμική αστάθεια: οι υψηλές θερμοκρασίες θερμαίνουν τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και αυξάνουν τα ποσοστά υγρασίας, λειτουργώντας ως «καύσιμο». Όταν ο θερμός και υγρός αυτός αέρας συναντά ψυχρότερες αέριες μάζες στα ανώτερα στρώματα, δημιουργούνται ταχέως πυκνά καταιγιδοφόρα νέφη που προκαλούν τις απότομες και τοπικά έντονες καταιγίδες.

*Με πληροφορίες από gegonota.news

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