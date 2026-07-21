Ισπανία: Προχωρά στην απαγόρευση του καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους και παραλίες

Snapshot Η Ισπανία σχεδιάζει να απαγορεύσει το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, ξενοδοχείων, στάσεις λεωφορείων, πανεπιστημιουπόλεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες και παραλίες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης απαγόρευση της διαφήμισης καπνού και προϊόντων ατμίσματος, καθώς και περιορισμένη πώληση αυτών.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας γενιάς χωρίς καπνό και η διασφάλιση καθαρού αέρα σε κοινόχρηστους χώρους.

Υπάρχουν αναμενόμενες αντιδράσεις από τον τουριστικό και επιχειρηματικό κλάδο, ενώ η έλλειψη πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο καθιστά αμφίβολη την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Το κάπνισμα παραμένει σημαντικό πρόβλημα στην Ισπανία, με περίπου το 26% του ενήλικου πληθυσμού να καπνίζει καθημερινά, προκαλώντας 50.000 θανάτους ετησίως και σχετιζόμενο με το 30% των καρκίνων. Snapshot powered by AI

Προς την απαγόρευση του καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους καταστημάτων και παραλίες κατευθύνεται η Ισπανία, με νέο νομοσχέδιο που θα τεθεί στο κοινοβούλιο τις επόμενες μέρες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την απαγόρευση του καπνίσματος σε «εξωτερικούς χώρους στα ξενοδοχεία και την εστίαση» και κυρίως «σε στάσεις λεωφορείων, αποβάθρες, πανεπιστημιουπόλεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες και παραλίες», όπως είπε η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρσία, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το υπουργικό συμβούλιο.

Το νομοσχέδιο στοχεύει επίσης να απαγορεύσει τη χρήση καπνού από ανηλίκους, καθώς και κάθε διαφήμιση υπέρ του καπνού και των προϊόντων ατμίσματος, η πώληση των οποίων θα είναι πολύ περιορισμένη.Ο «ξεκάθαρος» στόχος της κυβέρνησης είναι να «προχωρήσει προς μια γενιά χωρίς καπνό» και να διασφαλίσει πως «σε κοινόχρηστους χώρους, το να αναπνέει κανείς καθαρό αέρα θα αποτελεί τον κανόνα», υπογράμμισε η υπουργός.

Αντιδράσεις από επιχειρηματίες

Τόσο ο κλάδος του τουρισμού όσο και της εστίασης αναμένεται να αντιδράσει στην εφαρμογή ενός τέτοιου νομοσχεδίου, αφού στην Ισπανία η χρήση των εξωτερικών χώρων είναι ιδιαίτερα δημοφιλής.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν κατέχει την πλειοψηφία στο Ισπανικό κοινοβούλιο, επομένως είναι αμφίβολο αν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

Η Ισπανία μετρά ακόμη έναν μεγάλο αριθμό καπνιστών, αν και ο αριθμός τους έχει καταγράψει μεγάλη μείωση. Περίπου το 26% του ενήλικου πληθυσμού στη χώρα καπνίζει σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του 2024.

«Στοχεύουμε με αυτόν τον νόμο να σηματοδοτήσουμε την προστασία της δημόσιας υγείας», επισήμανε η υπουργός Υγείας, υπενθυμίζοντας πως το κάπνισμα προκαλεί «50.000 θανάτους τον χρόνο» στην Ισπανία και συνιστά έναν παράγοντα κινδύνου «στο 30% των καρκίνων».

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