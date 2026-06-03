Viral η Δανή πρωθυπουργός: «Προτιμώ να καπνίζουν τα παιδιά παρά να χρησιμοποιούν τα social»

Η πρωθυπουργός Μέττε Φρέντερικσεν συμμετέχει σε τηλεοπτική συζήτηση των αρχηγών των κομμάτων την επομένη των κοινοβουλευτικών εκλογών, στο κτίριο της Συνομοσπονδίας Δανικής Βιομηχανίας στην Κοπεγχάγη

Snapshot Η Δανή πρωθυπουργός Μέττε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι προτιμά να καπνίζουν τα παιδιά παρά να χρησιμοποιούν τα social media χωρίς επίβλεψη.

Η Δανία θα απαγορεύσει από τον επόμενο χρόνο τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ οι 13

14 ετών θα έχουν πρόσβαση μόνο με γονική άδεια.

Η δήλωση της Φρέντερικσεν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τους κινδύνους των social media για τους νέους.

Η πρωθυπουργός ανασκεύασε αργότερα τα σχόλιά της, αλλά το μήνυμα της είχε ήδη διαδοθεί ευρέως. Snapshot powered by AI

Μία δήλωση της πρωθυπουργού της Δανίας ήταν αρκετή για να πυρδοτήσει συζητήσεις στο διαδίκτυο, σε μία περίοδο όπου η χώρα προχωρά από τον επόμενο χρόνο στην απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ οι έφηβοι ηλικίας 13 και 14 ετών θα έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνο με γονική άδεια.

Η Μέττε Φρέντερικσεν, μιλώντας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που ενέχουν τα κοινωνικά δίκτυα για τους νέους, δήλωσε ότι θα προτιμούσε τα παιδιά της να καπνίζουν παρά να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Αν και η Δανή ηγέτιδα έκανε αυτή τη δήλωση νωρίτερα τον Μάιο σε ένα συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια των παιδιών, τα σχόλιά της ήρθαν τώρα στο προσκήνιο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου έγιναν viral.

«Αν είχα μικρά παιδιά σήμερα, θα προτιμούσα να καπνίζουν παρά να τα αφήσω να περιφέρονται μόνα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά, καθώς είμαι υπηρεσιακή πρωθυπουργός, δεν θα το πω αυτό», δήλωσε η Φρέντερικσεν.

Πρόσθεσε: «Κάτι δεν πάει καλά με εμάς... Εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με παλιές απειλές, ενώ υπάρχει μια νέα, η οποία είναι πολύ πιο επίκαιρη».

Denmark’s PM Mette Frederiksen:



If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on social media.



But I am acting prime minister, so I will not say that. pic.twitter.com/I3oSu0UDgk — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν σχόλια με τους χρήστες να διχάζονται, εστιάζοντας ωστόσο περισσότερο στους κινδύνους του διαδικτύου για τα παιδιά. Μάλιστα ορισμένοι τάχθηκαν υπέρ των δηλώσεών της, υποστηρίζοντας την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους εφήβους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Δανή πρωθυπουργός στη συνέχεια ανασκεύασε τις δηλώσεις της, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sweden Herald, ωστόσο το μήνυμά της είχε περάσει.