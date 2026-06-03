Viral η Δανή πρωθυπουργός: «Προτιμώ να καπνίζουν τα παιδιά παρά να χρησιμοποιούν τα social»
Οι δηλώσεις έγιναν στη διάρκεια συνεδρίου για την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια των παιδιών
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- Η Δανή πρωθυπουργός Μέττε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι προτιμά να καπνίζουν τα παιδιά παρά να χρησιμοποιούν τα social media χωρίς επίβλεψη.
- Η Δανία θα απαγορεύσει από τον επόμενο χρόνο τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ οι 13
- 14 ετών θα έχουν πρόσβαση μόνο με γονική άδεια.
- Η δήλωση της Φρέντερικσεν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τους κινδύνους των social media για τους νέους.
- Η πρωθυπουργός ανασκεύασε αργότερα τα σχόλιά της, αλλά το μήνυμα της είχε ήδη διαδοθεί ευρέως.
Μία δήλωση της πρωθυπουργού της Δανίας ήταν αρκετή για να πυρδοτήσει συζητήσεις στο διαδίκτυο, σε μία περίοδο όπου η χώρα προχωρά από τον επόμενο χρόνο στην απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ οι έφηβοι ηλικίας 13 και 14 ετών θα έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνο με γονική άδεια.
Η Μέττε Φρέντερικσεν, μιλώντας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που ενέχουν τα κοινωνικά δίκτυα για τους νέους, δήλωσε ότι θα προτιμούσε τα παιδιά της να καπνίζουν παρά να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Αν και η Δανή ηγέτιδα έκανε αυτή τη δήλωση νωρίτερα τον Μάιο σε ένα συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια των παιδιών, τα σχόλιά της ήρθαν τώρα στο προσκήνιο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου έγιναν viral.
«Αν είχα μικρά παιδιά σήμερα, θα προτιμούσα να καπνίζουν παρά να τα αφήσω να περιφέρονται μόνα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά, καθώς είμαι υπηρεσιακή πρωθυπουργός, δεν θα το πω αυτό», δήλωσε η Φρέντερικσεν.
Πρόσθεσε: «Κάτι δεν πάει καλά με εμάς... Εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με παλιές απειλές, ενώ υπάρχει μια νέα, η οποία είναι πολύ πιο επίκαιρη».
Οι δηλώσεις της προκάλεσαν σχόλια με τους χρήστες να διχάζονται, εστιάζοντας ωστόσο περισσότερο στους κινδύνους του διαδικτύου για τα παιδιά. Μάλιστα ορισμένοι τάχθηκαν υπέρ των δηλώσεών της, υποστηρίζοντας την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους εφήβους σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η Δανή πρωθυπουργός στη συνέχεια ανασκεύασε τις δηλώσεις της, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sweden Herald, ωστόσο το μήνυμά της είχε περάσει.