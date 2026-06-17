Η Μελόνι που θα «σκότωνε για ένα τσιγάρο» έκοψε το κάπνισμα - Η ειρωνεία από τον Μερτς

Σε μία χαλαρή στιγμή στο περιθώριο της Συνόδου G7, η Τζόρτζια Μελόνι ενημέρωσε τους παγκόσμιους ηγέτες ότι έχει κόψει το κάπνισμα, προκαλώντας διάφορες αντιδράσεις

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Η Μελόνι που θα «σκότωνε για ένα τσιγάρο» έκοψε το κάπνισμα - Η ειρωνεία από τον Μερτς
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε στη Σύνοδο G7 ότι έχει κόψει το κάπνισμα, παρά την προηγούμενη της δήλωση ότι θα «σκότωνε για ένα τσιγάρο».
  • Η Μελόνι ενημέρωσε ότι σταμάτησε το κάπνισμα πριν από έναν μήνα, προκαλώντας έκπληξη μεταξύ των λοιπών ηγετών.
  • Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε ειρωνικά την αμφιβολία του για την απόφαση της Μελόνι να κόψει το κάπνισμα.
  • Η Μελόνι είχε αποκαλύψει παλαιότερα πως το κάπνισμα την βοήθησε να συνδεθεί με ξένους ηγέτες, όπως ο Καΐς Σαγέντ.
  • Στη σύνοδο κορυφής, η Μελόνι και ο Τραμπ είχαν μια «διευκρινιστική» συνάντηση, με στόχο τη διατήρηση της δυτικής ενότητας, παρά τις προηγούμενες διαφωνίες τους.
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Η Τζόρτζια Μελόνι είπε χθες στους ηγέτες της G7 ότι έκοψε το κάπνισμα, προκαλώντας διάφορες αντιδράσεις από χαρά έως έκπληξη. Στη Σύνοδο Κορυφής του περασμένου έτους, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι πιθανότατα...θα σκότωνε κάποιον αν έπρεπε να κόψει το κάπνισμα .

Στο Εβιάν της ανατολικής Γαλλίας ωστόσο ανακοίνωσε ​​ότι είχε κόψει με επιτυχία την αγαπημένη της κάποτε συνήθεια. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας ακούγεται σε βίντεο να λέει ότι έπρεπε να «πιει λίγο καφέ» καθώς οι άλλοι ηγέτες συνομιλούσαν ενώ περίμεναν να τους συναντήσουν ο Ντόναλντ Τραμπ , ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι .

«Σήμερα το πρωί; Για να ξυπνήσεις;» ρώτησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Φρίντριχ Μερτς, ο Γερμανός καγκελάριος, ρώτησε: «Και ένα τσιγάρο;» «Όχι, το έκοψα», απάντησε η Μελόνι. «Το έκοψες. Μπράβο», είπε η Σανάε Τακαΐτσι, πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, φανατική καπνίστρια που έχει σφυρηλατήσει στενή φιλία με την Μελόνι, μια πολιτική αδελφή ψυχή. Η φον ντερ Λάιεν, γιατρός στο επάγγλμα, δήλωσε: «Ωραία».

Καθώς οι ηγέτες απαιτούσαν να μάθουν πότε αποφάσισε να σταματήσει να καπνίζει, ο εμφανώς λιγότερο υποστηρικτικός Φρίντριχ Μερτς ρώτησε: «Χθες βράδυ;»
«Πριν από ένα μήνα», απάντησε η 49χρονη Μελόνι.

Ο σερ Κιρ Στάρμερ ρώτησε στη συνέχεια τον Αντόνιο Κόστα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πότε είχε κόψει τη συνήθεια. Εκείνος απάντησε ότι είχε κόψει το κάπνισμα πριν από 21 χρόνια και «δεν το ξανάρχισε ποτέ». Η έκπληξη των ηγετών ήταν κατανοητή, δεδομένου του ενθουσιασμού της Μελόνι για το κάπνισμα.

Italy Republic Day

Στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που είχε ορκιστεί να απαλλάξει την Τουρκία από το κάπνισμα, την είχε επιπλήξει με τον τρόπο του. «Φαίνεσαι υπέροχη, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα», είπε στην κα Μελόνι, προκαλώντας γέλια από τον Στάρμερ και τον Μακρόν.

«Είναι αδύνατο», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.
«Το ξέρω, το ξέρω», είπε η κα Μελόνι. «Δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν».
Η κα Μελόνι είχε αποκαλύψει σε ένα βιβλίο ότι είχε αρχίσει ξανά να καπνίζει αφού είχε κόψει το κάπνισμα 13 χρόνια πριν. Είπε επίσης ότι η συνήθειά της στο κάπνισμα την βοήθησε να συνδεθεί με ορισμένους ξένους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Kαϊς Σαγέντ του προέδρου της Τυνησίας.

Εν τω μεταξύ, η Μελόνι και ο Τραμπ προσπάθησαν να... θάψουν το τσεκούρι μετά τη διαμάχη τους σχετικά με την κριτική του Αμερικανού προέδρου προς τον Πάπα επειδή ήταν επιεικής απέναντι στο έγκλημα. Οι δύο ηγέτες μίλησαν το βράδυ της Δευτέρας σε αυτό που πηγές χαρακτήρισαν ως «διευκρινιστική» συνάντηση στο πνεύμα της «δυτικής ενότητας». Η Μελόνι είναι η Ευρωπαία ηγέτης που είναι πιο κοντά στον Τραμπ, ήταν η μόνη που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του.

Ωστόσο, αφού αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμό του κατά του Ιράν , που είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στην Ιταλία, δήλωσε σε μια ιταλική εφημερίδα: « Είμαι σοκαρισμένος μαζί της. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος». Η Μελόνι είπε ότι τα σχόλιά του για τον Πάπα ήταν «απαράδεκτα» .

Πηγές δήλωσαν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι θα υπάρξουν πιθανότητες για περισσότερες συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών στη σύνοδο κορυφής. Σε μια στιγμή που κατέγραψε η κάμερα στην αίθουσα της Συνόδου Κορυφής, η Μελόνι είπε στον Τραμπ: «Ήμασταν πάντα φίλοι». Σε έντονη αντίθεση, εμφανίστηκε με σκληρό πρόσωπο καθώς αποχωρούσε μετά τη συνάντησή της με τον κ. Μακρόν τη Δευτέρα στη σύνοδο κορυφής. Οι δύο ηγέτες έχουν συγκρουστεί τακτικά κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

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