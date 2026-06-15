Η Μελονι υποδέχτηκε την Γιαπωνέζα Πρωθυπουργό και παραλίγο να την ρίξει κάτω - Το viral βίντεο
Οι δύο ηγέτιδες φαίνεται πως διατηρούν στενή συμπάθεια αλλά και κλίμα συνεργασίας όπως αποτυπώνεται και από τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε η Μελόνι στην Ιαπωνίδα ομόλογό της
Για ακόμα μια φορά η Τζόρτζια Μελόνι και η Σανάε Τακαΐτσι, η Ιταλίδα και η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός αντίστοιχα, κατάφεραν να γίνουν viral έπειτα από έναν θερμό εναγκαλισμό που μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια σημερινής (15/06) επίσκεψης της Τακαΐτσι στη Ρώμη.
Ο εναγκαλισμός των δύο ηγέτιδων ήταν τόσο έντονος και θερμός που η Μελόνι παραλίγο να ρίξει κάτω την ομόλογό της όπως αποτυπώθηκε σε Tweet που ανέβασε η Ιταλίδα.
Οι δύο ηγέτιδες είχαν γίνει αρχικά viral τον περασμένο Ιανουάριο στο πλαίσιο επίσκεψης της Μελόνι στο Τόκιο όταν οι δύο τους είχαν απαθανατιστεί να αγκαλιάζονται με ιδιαίτερη οικειότητα, ενώ η Τακαΐτσι έσβησε τούρτα γενεθλίων στη Μελόνι και της τραγούδησε χρόνια πολλά, προτού της προσφέρει δώρα και αναμνηστικά Hello Kitty.
Οι δύο τους μάλιστα προτού η Μελόνι αποχωρήσει από το Τόκιο, απαθανατίστηκαν να αγκαλιάζονται για αρκετή ώρα καθώς ενώ σε βίντεο φαίνεται η Μελόνι να λέει στην Ιαπωνίδα ομόλογό της: «Μπορείς πάντα να βασίζεσαι πάνω μου, εντάξει; Για ό,τι χρειαστείς. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε μαζί».
Οι γυναίκες τράβηξαν μια selfie μαζί και η Μελόνι δημοσίευσε αργότερα μια anime εκδοχή της, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Δύο μακρινές χώρες, αλλά όλο και πιο κοντά. Φιλία και αρμονία».