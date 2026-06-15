Η Μελονι υποδέχτηκε την Γιαπωνέζα Πρωθυπουργό και παραλίγο να την ρίξει κάτω - Το viral βίντεο

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι (αριστερά) υποδέχεται την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στη Βίλα Παμφίλι, στη Ρώμη, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. (AP Photo/Gregorio Borgia)

Για ακόμα μια φορά η Τζόρτζια Μελόνι και η Σανάε Τακαΐτσι, η Ιταλίδα και η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός αντίστοιχα, κατάφεραν να γίνουν viral έπειτα από έναν θερμό εναγκαλισμό που μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια σημερινής (15/06) επίσκεψης της Τακαΐτσι στη Ρώμη.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι (αριστερά) υποδέχεται την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στη Βίλα Παμφίλι, στη Ρώμη, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. (AP Photo/Gregorio Borgia) AP

Ο εναγκαλισμός των δύο ηγέτιδων ήταν τόσο έντονος και θερμός που η Μελόνι παραλίγο να ρίξει κάτω την ομόλογό της όπως αποτυπώθηκε σε Tweet που ανέβασε η Ιταλίδα.

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Οι δύο ηγέτιδες είχαν γίνει αρχικά viral τον περασμένο Ιανουάριο στο πλαίσιο επίσκεψης της Μελόνι στο Τόκιο όταν οι δύο τους είχαν απαθανατιστεί να αγκαλιάζονται με ιδιαίτερη οικειότητα, ενώ η Τακαΐτσι έσβησε τούρτα γενεθλίων στη Μελόνι και της τραγούδησε χρόνια πολλά, προτού της προσφέρει δώρα και αναμνηστικά Hello Kitty.

Οι δύο τους μάλιστα προτού η Μελόνι αποχωρήσει από το Τόκιο, απαθανατίστηκαν να αγκαλιάζονται για αρκετή ώρα καθώς ενώ σε βίντεο φαίνεται η Μελόνι να λέει στην Ιαπωνίδα ομόλογό της: «Μπορείς πάντα να βασίζεσαι πάνω μου, εντάξει; Για ό,τι χρειαστείς. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε μαζί».

Οι γυναίκες τράβηξαν μια selfie μαζί και η Μελόνι δημοσίευσε αργότερα μια anime εκδοχή της, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Δύο μακρινές χώρες, αλλά όλο και πιο κοντά. Φιλία και αρμονία».

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