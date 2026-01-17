Η selfie - anime της Μελόνι με τη Γιαπωνέζα πρωθυπουργό που τραγουδάει για τα γενέθλιά της

Μία νέα πολιτική φιλία φαίνεται πως ανθεί μεταξύ της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι και της Γιαπωνέζας ομολόγου της, Σαναέ Τακαΐτσι η οποία την υποδέχθηκε στο Τόκιο.

Το ταξίδι της Μελόνι συνέπεσε με τα γενέθλιά της και οι Ιάπωνες φημισμένοι για την ευγένειά τους δεν παρέλειψαν τις εκπλήξεις. Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας πρόσφερε τούρτα και δώρα στην Ιταλίδα ομόλογό της, - και μάλιστα της τραγούδησε το «Χρόνια πολλά».

Οι δύο γυναίκες τράβηξαν μια selfie μαζί, με τη Μελόνι να δημοσιεύει αργότερα μια anime εκδοχή δίπλα στη λεζάντα: «Δύο μακρινές χώρες, αλλά όλο και πιο κοντά. Φιλία και αρμονία».

Amicizia e sintonia con @takaichi_sanae ???? pic.twitter.com/LbRlnoeQcZ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2026

Το ταξίδι της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο Τόκιο πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά τα 49α γενέθλιά της, με την Τακαΐτσι να ηγείται της ιταλικής ερμηνείας του «Χρόνια πολλά», που συνοδευόταν από μία τούρτα με κεριά, αλλά και δώρα. Σκουλαρίκια για την «κομψή» Μελόνι, όπως έγραψε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στο X, αλλά και δώρα από την κατασκευάστρια εταιρία της Hello Kitty, για την κόρη της.

Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν στον αποχαιρετισμό τους με τη Μελόνι να λέει στην Τακαΐτσι: «Να με θεωρείτε πάντα σύμμαχό σας, εντάξει; Για ό,τι χρειαστείτε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά θα το κάνουμε μαζί».

Εκτός από τα δώρα, υπήρξαν διπλωματικές δεσμεύσεις για την εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ασφάλεια, η οικονομία, η επιστήμη και η τεχνολογία.

«Η Τζιόρτζια και εγώ επιβεβαιώσαμε ότι θα αναβαθμίσουμε τη σχέση μας από «στρατηγική συνεργασία» σε «ειδική στρατηγική συνεργασία» και θα στοχεύσουμε σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη», δήλωσε η Τακαΐτσι στο X.