Συνάντηση Μελόνι - Ρούμπιο: «Ειλικρινής διάλογος μεταξύ συμμάχων»

Σε θέρμο κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Μετά τη συνάντηση στη Ρώμη η κυρία Μελόνι ανήρτησε στον λογαριασμό της στα social media τα ακόλουθα:

«Χάρηκα που υποδέχτηκα σήμερα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο Παλάτσο Κίτζι. Είχαμε μια ευρεία και εποικοδομητική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάσαμε πολλά θέματα, από τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτειών έως σημαντικά διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, της σταθεροποίησης της Λιβύης και των ειρηνευτικών διαδικασιών στον Λίβανο και την Ουκρανία»

«Ένας ειλικρινής διάλογος μεταξύ συμμάχων που υπερασπίζονται τα δικά τους εθνικά συμφέροντα, αλλά και οι δύο γνωρίζουν πόσο πολύτιμη είναι η ενότητα της Δύσης»,

δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

