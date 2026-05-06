Η Mελόνι... με τα εσώρουχα: Η φωτογραφία ΑΙ της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral

Οι deepfake φωτογραφίες της Τζόρτζια Μελόνι με τα εσώρουχά έγιναν viral. H πρωθυπουργός της Ιταλίας δέχθηκε έντονη κριτική από ανθρώπους που πίστευαν ότι οι φωτογραφίες της ήταν αληθινές.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διασπορά deepfake εικόνων της με εσώρουχα, που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάστηκαν ως αληθινές.
  • Η Μελόνι χαρακτήρισε τα deepfakes επικίνδυνο εργαλείο που μπορεί να εξαπατήσει, να χειραγωγήσει και να στοχοποιήσει άτομα, καλώντας για επαλήθευση πριν την πίστη και κοινοποίηση τέτοιων εικόνων.
  • Η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα στην ΕΕ που ενέκρινε νόμο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, με ποινές φυλάκισης για τη βλαπτική χρήση της, συμπεριλαμβανομένων των deepfakes.
  • Ο νόμος προέκυψε μετά από σκάνδαλο με πορνογραφική ιστοσελίδα που δημοσίευσε παραποιημένες εικόνες γνωστών Ιταλίδων πολιτικών, προκαλώντας έρευνες και το κλείσιμο της πλατφόρμας.
  • Η ιταλική αστυνομία και εισαγγελείς διερευνούν αδικήματα όπως παράνομη διάδοση σεξουαλικά άσεμνων εικόνων, δυσφήμιση και εκβιασμό σε σχέση με αυτές τις παραποιημένες εικόνες.
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε την κυκλοφορία deepfake εικόνων της που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, μετά την ευρεία κοινοποίησή τους στο διαδίκτυο. Η σιδηρά κυρία της Ιταλίας εμφανίζεται να ποζάρει μεταξύ άλλων με τα εσώρουχα. «Τις τελευταίες ημέρες, κυκλοφορούν αρκετές ψεύτικες εικόνες μου, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάστηκαν ως πραγματικές από ορισμένους υπερβολικά ένθερμους αντιπάλους» έγραψε στο Facebook.

«Πρέπει να παραδεχτώ ότι όποιος τα δημιούργησε... βελτίωσε ακόμη και την εμφάνισή μου αρκετά», αστειεύτηκε. «Αλλά το γεγονός παραμένει ότι, για να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδη, οι άνθρωποι είναι πλέον πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν απολύτως οτιδήποτε». Στην ανάρτησή της, η Mελόνι κοινοποίησε μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και την έδειχνε ντυμένη με εσώρουχα, καθισμένη σε ένα κρεβάτι -φωτογραφία που έγινε γίνει viral και προκάλεσε έντονη καταδίκη από σνθρώπους που πίστευαν ότι ήταν γνήσια.

Ένας χρήστης έγραψε: «Το γεγονός ότι μια πρωθυπουργός παρουσιάζεται σε μια τέτοια κατάσταση είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Ανάξια του θεσμικού ρόλου που κατέχει. Δεν έχει καμία αίσθηση ντροπής». Στη δήλωσή της, η Μελόνι κατήγγειλε αυτό που περιέγραψε ως μορφή διαδικτυακού εκφοβισμού, προειδοποιώντας ότι οι εικόνες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν ένα ολοένα και πιο επικίνδυνο εργαλείο ικανό να παραπλανήσει και να βλάψει τα άτομα.

«Το ζήτημα με ξεπερνά», πρόσθεσε. «Τα deepfake είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, επειδή μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να στοχοποιήσουν οποιονδήποτε. Μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πολλοί άλλοι δεν μπορούν. Για αυτόν τον λόγο, ένας κανόνας πρέπει πάντα να ισχύει: επαληθεύστε πριν πιστέψετε και σκεφτείτε πριν το κοινοποιήσετε. Γιατί σήμερα συμβαίνει σε εμένα, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».

Η καταπολέμηση των κινδύνων που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes αποτελούν κεντρικό στοιχείο στην ατζέντα της κυβέρνησης του Μελόνι. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της ΕΕ που ενέκρινε έναν ολοκληρωμένο νόμο που ρυθμίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, εισάγοντας ποινές φυλάκισης για όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να προκαλέσουν βλάβη — συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας deepfakes — και θέτοντας όρια στην πρόσβαση των παιδιών στην ΑΙ.

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ μετά από ένα σκάνδαλο σχετικά με μια πορνογραφική ιστοσελίδα που δημοσίευσε παραποιημένες εικόνες γνωστών Ιταλίδων, όπως η Μελόνι και η αρχηγός της αντιπολίτευσης Έλι Σλάιν, κάτι που προκάλεσε οργή στην Ιταλία.

Οι εικόνες – που προέρχονταν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δημόσιες εμφανίσεις και τροποποιούνταν με χυδαίες, σεξιστικές λεζάντες – κοινοποιούνταν σε μια πλατφόρμα με περισσότερους από 700.000 συνδρομητές. Πολλές έδειχναν γυναίκες πολιτικούς ανεξαρτήτως κομματικών γραμμών, χειραγωγημένες για να τονίσουν μέρη του σώματος ή να υπονοήσουν σεξουαλικοποιημένες πόζες.

Η ιταλική αστυνομία διέταξε το κλείσιμο του ιστότοπου, ενώ εισαγγελείς στη Ρώμη ξεκίνησαν έρευνα για φερόμενα αδικήματα, όπως η παράνομη διάδοση σεξουαλικά άσεμνων εικόνων (η λεγόμενη πορνογραφία εκδίκησης), η δυσφήμιση και ο εκβιασμός.

