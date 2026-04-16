Ο Αλβανός πρωθυπουργός Ράμα με oversized κοστούμι γονατίζει -ξανά- μπροστά στη Μελόνι

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εκδηλώσεις το θαυμασμό σου για κάποιον. Σε άλλες εποχές ή ακόμη και σήμερα το χειροφίλημα θεωρείται μία κίνηση ευγένειας και σεβασμού απέναντι σε μία κυρία. Η εικόνα κάποιου να γονατίζει μπροστά σε ένα υψηλό πρόσωπο δεν είναι ιδιαιτέρως οικεία, ειδικά εφόσον το τιμώμενο πρόσωπο δεν ανήκει σε κάποια βασιλική οικογένεια και η γονυκλισία δεν προέρχεται από κάποιο πρόσωπο προερχόμενο από την αυλή του μονάρχη.

Στην περίπτωση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα όμως, όλα αυτά πάνε περίπατο ιδίως όταν επισκέπτεται τη Ρώμη και βρίσκεται στο Palazzo Chigi προκειμένου να συναντήσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2025 ο Έντι Ράμα είχε υποδεχθεί γονατιστός την Τζόρτζια Μελόνι, στη Σύνοδο Κορυφής στα Τίρανα.

Η Μελόνι περπατούσε στο κόκκινο χαλί, όταν ο Αλβανός πρωθυπουργός απομάκρυνε την ομπρέλα του και γονάτισε μπροστά της.

Απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους, η Ιταλίδα πρωθυπουργός με έντονη δόση χιούμορ ανέφερε: «Το κάνει μόνο για να είναι στο ύψος μου».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός στις 15 Ιανουαρίου 2025 έκανε δώρο ένα φουλάρι στην Ιταλίδα ομόλογό του για τα γενέθλιά της, γονάτισε για να το παραδώσει και τραγούδησε το «tanti auguri» (χρόνια πολλά), καθώς οι δύο ηγέτες συμμετείχαν στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια του Μέλλοντος στο Άμπου Ντάμπι.

Το φουλάρι ήταν έργο ενός Ιταλού σχεδιαστή που είχε μετακομίσει στην Αλβανία, εξήγησε ο Ράμα στον Μελόνι.

