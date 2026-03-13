Στα Τίρανα βρέθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για άτυπη συνάντηση με τον Έντι Ράμα

Μια απρόσμενη συνάντηση σημειώθηκε στα Τίρανα, όταν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, υποδέχθηκε στην πρωθυπουργική κατοικία την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η επίσκεψη δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό και το περιεχόμενο των επαφών.

Σύμφωνα με το himara.gr η παρουσία της Αμερικανίδας διπλωμάτη στο κυβερνητικό κτίριο καταγράφηκε τυχαία από πολίτη που περνούσε από το σημείο και κατέγραψε με το κινητό του τη στιγμή της άφιξής της. Στη φωτογραφία φαίνεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να φτάνει στην είσοδο, όπου την υποδέχεται ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Αρχικά δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση από την αλβανική κυβέρνηση ή την αμερικανική διπλωματική αποστολή. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα ο Έντι Ράμα επιβεβαίωσε ότι η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα επισκέφθηκε τα Τίρανα στο πλαίσιο επαφών γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων για ζητήματα που αφορούν την αμερικανική πολιτική στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους, στη συζήτηση τέθηκαν θέματα ενεργειακής συνεργασίας, οι γεωπολιτικές ισορροπίες στα Βαλκάνια, αλλά και η στάση των χωρών της περιοχής απέναντι στην επιρροή τρίτων δυνάμεων.

Η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αλβανική πρωτεύουσα προκάλεσε επίσης ενδιαφέρον λόγω της πολιτικής της διαδρομής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλβανικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τον πολιτικό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στο παρελθόν είχε σχέση με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από τα Τίρανα, η Αμερικανίδα πρέσβειρα δεν συνοδευόταν από στελέχη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην αλβανική πρωτεύουσα, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια για τον ανεπίσημο χαρακτήρα της επίσκεψης.

Παρά τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν αρχικά, η αλβανική κυβέρνηση παρουσιάζει τη συνάντηση ως μέρος της ευρύτερης διπλωματικής επικοινωνίας που εξελίσσεται γύρω από τα ενεργειακά σχέδια και τη γεωπολιτική συνεργασία στην περιοχή των Βαλκανίων.