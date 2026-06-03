Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πράξη πρώτη στους τελικούς της GBL

Snapshot Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται απόψε στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της GBL για το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα έδρας και καλή ψυχολογία μετά την κατάκτηση της Euroleague, ενώ τερμάτισε αήττητος στην κανονική διάρκεια.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω χαμηλής απόδοσης, έλλειψης πλεονεκτήματος έδρας και αγωνιστικών προβλημάτων στα ημιτελικά.

Τραυματισμοί σημαντικών παικτών, όπως ο Τάιλερ Ντόρσει για τον Ολυμπιακό και οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό, επηρεάζουν τις δύο ομάδες.

Η σειρά των τελικών περιλαμβάνει έως πέντε παιχνίδια από τις 3 έως τις 13 Ιουνίου 2026, με πιθανή παράταση σε τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι αν χρειαστεί. Snapshot powered by AI

Απόψε, στις 21:00, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν στο Game 1 της σειράς των τελικών με φόντο την κούπα του πρωταθλητή Ελλάδας.

Οι “αιώνιοι” δίνουν για μία ακόμα χρονιά το παρών στους τελικούς με τις ομάδας των Γιώργου Μπαρτζώκα και Εργκίν Αταμάν να ακολουθούν διαφορετικές πορείες.

Ο Ολυμπιακός μοιάζει να έχει το πάνω χέρι στη σειρά, αφού οι “ερυθρόλευκοι” τερμάτισαν πρώτοι και.. αήττητοι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και έχουν στα χέρια τους το πλεονέκτημα της έδρας. Ταυτόχρονα είναι η ομάδα με την καλύτερη ψυχολογία μιας και η κατάκτηση της Euroleague έχει δώσει στους Πειραιώτες άλλη ψυχολογία.

Από την άλλη τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Παναθηναϊκό, μιας και δεν έχει πείσει με την εικόνα του, δεν έχει το πλεονέκτημα της έδρας και ταυτόχρονα στα ημιτελικά κόντρα στον ΠΑΟΚ έδειξε να έχει ακόμα σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

Την ίδια στιγμή οι δύο προπονητές έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά αγωνιστικά θέματα, μιας και ο Τάιλερ Ντόρσει από την μία και οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος από την άλλη, δεν πρόκειται να αγωνιστούν λόγω τραυματισμών, με τους Μπαρτζώκα και Αταμάν να καλούνται να βρουν λύσεις για να καλύψουν τις σημαντικές αυτές απώλειες.

Το πρόγραμμα των τελικών:

03/06/2026: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00

05/06/2026: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 21:00

08/06/2026: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00

10/06/2026: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 21:00*

13/06/2026: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00*

*Αν χρειαστεί..