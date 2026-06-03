Χαβάη: Εντυπωσιακή και σπάνια δίνη πάνω από τον κρατήρα του ηφαιστείου Κιλαουέα

Snapshot Σχηματίστηκε μια σπάνια δίνη ηφαιστειακής τέφρας πάνω από τον κρατήρα του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη.

Η δίνη δημιουργήθηκε λόγω της έντονης θερμότητας από τη λάβα που ζεσταίνει τον αέρα και προκαλεί περιστρεφόμενη στήλη με στάχτη και ηφαιστειακά θραύσματα.

Το φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και το αναπνευστικό από τη μεταφορά λεπτών ηφαιστειακών υλικών και αερίων.

Το Κιλαουέα παραμένει ενεργό με επαναλαμβανόμενες εκρήξεις και πίδακες λάβας στον κρατήρα Χαλεμαουμάου.

Η δραστηριότητα του ηφαιστείου παρακολουθείται συνεχώς από το Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο της Χαβάης. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε τη Δευτέρα (1/6) πάνω από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, όπου σχηματίστηκε δίνη πάνω από τον κρατήρα, μέσα στο ενεργό ηφαιστειακό πεδίο.

Το φαινόμενο περιγράφεται ως δίνη ηφαιστειακής τέφρας. Στην ουσία ειναι ένας μικρός στρόβιλος που θυμίζει ανεμοστρόβιλο, αλλά δημιουργείται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν γύρω από ένα ενεργό ηφαίστειο. Η έντονη θερμότητα από τη λάβα και τα φρέσκα ηφαιστειακά υλικά ζεσταίνει απότομα τον αέρα κοντά στην επιφάνεια. Καθώς ο θερμός αέρας ανεβαίνει και συναντά ρεύματα ανέμου, μπορεί να σχηματιστεί μια περιστρεφόμενη στήλη, η οποία γίνεται ορατή όταν παρασύρει στάχτη, σκόνη και ελαφρά ηφαιστειακά θραύσματα.

Η εικόνα είναι θεαματική, όμως οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα οπτικό φαινόμενο. Τα λεπτά ηφαιστειακά υλικά που σηκώνει η δίνη μπορούν να μεταφερθούν με τον άνεμο και να προκαλέσουν ερεθισμούς στα μάτια και στο αναπνευστικό, ειδικά όταν συνδυάζονται με ηφαιστειακά αέρια.

Το Κιλαουέα παραμένει ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου, με την τρέχουσα δραστηριότητα να συνδέεται με επαναλαμβανόμενα επεισόδια εκρήξεων και πίδακες λάβας στην περιοχή του κρατήρα Χαλεμαουμάου.

Σύμφωνα με το USGS, η δραστηριότητα στο ηφαίστειο παρακολουθείται στενά από το Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο της Χαβάης.