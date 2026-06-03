Σαν σήμερα 3 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 3 Ιουνίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1789 - Ο Λάμπρος Κατσώνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τήνο.
- 1821 - Απαγχονίζονται στην Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους οι Έλληνες Μητροπολίτες Αδριανουπόλεως Δωρόθεος, Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, Τυρνόβου Ιωαννίκιος και Δέρκων Γρηγόριος.
- 1915 - Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 31ης Μαΐου, ο λαός υπερψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία το Κόμμα Φιλελευθέρων και ενέκρινε την πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου.
- 1941 - Το Ολοκαύτωμα της Κανδάνου. Οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του, σε αντίποινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
- 1955 - Η Γαλλία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Τυνησίας.
- 1972 - Οι τέσσερις νικήτριες δυνάμεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου υπογράφουν την πρώτη λεπτομερή συμφωνία για το Βερολίνο.
- 1985 - Στην Ελλάδα, στις βουλευτικές εκλογές νικητής αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 45,82%, που του εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο με 157 έδρες.
- 2001 - Πεθαίνει ο ηθοποιός Άντονι Κουίν
- 2016 - Πεθαίνει ο θρύλος της πυγμαχίας, Μοχάμεντ Άλι
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