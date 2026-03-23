Αλβανία: Επεισοδιακές διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση Ράμα - Κανόνια νερού και... πυροτεχνήματα

Στους δρόμους βρέθηκαν για μία ακόμα φορά χιλιάδες διαδηλωτές, στα Τίρανα, οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Την Κυριακή συγκεντρώθηκαν μπροστά από το γραφείο του πρωθυπουργού με την αστυνομία να εκτοξεύσει νερό με κανόνια εναντίον διαδηλωτών στην Αλβανία, οι οποίοι προηγουμένως έριξαν μολότοφ και πυροτεχνήματα στο κτήριο.

Η αλβανική πρωτεύουσα έχει γίνει πεδίο μάχης τους τελευταίους μήνες με συνεχείς διαδηλώσεις, καθώς οι διαμαρτυρόμενοι θεωρούν ως προσπάθειες της κυβέρνησης να προστατεύσει ανώτερους αξιωματούχους από έρευνες κατά της διαφθοράς.

Διαμαρτυρίες στους δρόμους της πρωτεύουσας έχουν ξεσπάσει αρκετές φορές από τότε που απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Δεκέμβριο σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου, στενή συνεργάτιδα του Ράμα, η οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω σκανδάλου διαφθοράς που τώρα διερευνάται.

Με στόχο την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, η αλβανική πολιτική σκηνή βιώνει μια μακρά και έντονη αντιπαλότητα μεταξύ αριστερών και δεξιών κομμάτων, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν συχνά η μία την άλλη για διαφθορά και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.

