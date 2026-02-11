Αλβανία: Αντικυβερνητική συγκέντρωση με επεισόδια και συλλήψεις στα Τίρανα – 16 αστυνομικοί τραυματί

Συγκρούσεις με την αστυνομία σημειώθηκαν σε νέα αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα, που οργανώθηκε από την αντιπολίτευση υπό τον Σαλί Μπερίσα, με δεκάδες τραυματίες και προσαγωγές και το πολιτικό κλίμα στην Αλβανία να παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο.

AP
Νέα αντικυβερνητική διαδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε συγκεντρωμένους και την αστυνομία, έγινε το βράδυ της Τρίτης στα Τίρανα. Στη συγκέντρωση εκσφενδονίστηκαν πέτρες και μολότοφ εναντίον κυβερνητικών κτηρίων και του κοινοβουλίου της Αλβανίας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 16 μέλη της τραυματίστηκαν, ενώ 13 άτομα προσήχθησαν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, στην οποία είχε καλέσει ο δεξιός πρώην πρωθυπουργός, δεσπόζουσα μορφή της αντιπολίτευσης, ο Σαλί Μπερίσα, ιστορικός αντίπαλος των σοσιαλιστών του νυν πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Υποστηρικτές του Μπερίσα είχαν ήδη συμμετάσχει σε κινητοποίηση στα τέλη του περασμένου μήνα, το Σάββατο 24η Ιανουαρίου. Και εκείνη είχε σημαδευτεί από συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς του και αστυνομικούς.

Με πλακάτ στα χέρια στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «Αλβανία, μονοκομματική χώρα», ή παρατηρούσε φωτογραφίες του κ. Ράμα και της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του, που κατηγορείται για διαφθορά, υποστηρικτές της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας.

Γρήγορα ξέσπασαν επεισόδια καθώς μερίδα των συγκεντρωμένων πέταξε κοκτέιλ μολότοφ, πέτρες και καπνογόνα στις έδρες της κυβέρνησης και της Βουλής, που φρουρούσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Ο Μπερίσα κατήγγειλε το βράδυ ότι βουλευτής της παράταξής του τραυματίστε και εισήχθη σε νοσοκομείο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλμπάνα Κότσιου κατηγόρησε τους διαδηλωτές που πυροδότησαν τα επεισόδια πως ανήκουν στο «οργανωμένο έγκλημα».

Η αλβανική πολιτική ζωή χαρακτηρίζεται επί δεκαετίες από εντάσεις, συγκρούσεις, ακόμη και μέσα στη Βουλή, και δηλητηριώδεις αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στα δυο κόμματα εξουσίας, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, για διαφθορά και σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο 81χρονος Μπερίσα, είχε κατηγορηθεί προσωπικά για παράνομες αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, κάτι που είχε διαψεύσει κατηγορηματικά.

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση του Ράμα πλήττεται από σκάνδαλα. Την Παρασκευή, το Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απομάκρυνση από το αξίωμα της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντας Μπαλούκου, στενής συνεργάτιδας του πρωθυπουργού Ράμα, εξαιτίας του φερόμενου ρόλου της σε υπόθεση διαφθοράς, που και σε αυτή την περίπτωση συνδέεται με αναθέσεις κρατικών συμβάσεων.

Ο Σαλί Μπερίσα ήδη κάλεσε σε νέα συγκέντρωση την 20ή Φεβρουαρίου.

