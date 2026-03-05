Κέρδη στη Wall Street - Αποκλιμάκωση της κρίσης βλέπουν οι επενδυτές

Με άνοδο κληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κέρδη στη Wall Street - Αποκλιμάκωση της κρίσης βλέπουν οι επενδυτές
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (4/3) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς επενδυτές εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξοι για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 238,14 μονάδων (+0,49%), στις 48.739,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 290,79 μονάδων (+1,29%), στις 22.807,48 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 52,87 μονάδων (+0,78%), στις 6.869,50 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Δεν έχει σταλεί κανένα μήνυμα στις ΗΠΑ»

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street - Αποκλιμάκωση της κρίσης βλέπουν οι επενδυτές

23:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος για ακατέργαστη κάνναβη άνω των 60 κιλών

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Θρασύτατος οδηγός πάρκαρε πάνω σε όδευση τυφλών

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίκη 57χρονου για παράνομη βόσκηση και μη εμβολιασμένα αιγοπρόβατα

23:26ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση στο ορυχείο κολτάν Ρουμπαγιά

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ Γυναικών: Αθηναϊκός για ευρωκούπα – Στον τελικό η ομάδα του Βύρωνα!

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Κούρδοι δηλώνουν ότι ετοιμάζονται να πολεμήσουν την ιρανική κυβέρνηση μετά από αίτημα των ΗΠΑ

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 14χρονος επιτέθηκε με ξύλο σε συμμαθητή του – Συνελήφθη και η μητέρα του

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:57ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωίδα γιαγιά σκοτώθηκε προσπαθώντας να σώσει τον εγγονό της από παράσυρση αυτοκινήτου

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ο μυστικός θησαυρός του Μιχαήλ Άγγελου- Έκρυψε έργα για να μην τα κληρονομήσει ο ανιψιός του

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Εντοπίστηκε σορός στο κτίριο που ξέσπασε η πυρκαγιά

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Μπλακάουτ σε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Αραβικά μέσα: Πληροφορίες για ισραηλινή εισβολή και βομβαρδισμό στη νότια Συρία

22:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λίνα Μενδώνη από Βαρσοβία: «Χωρίς την ισχυρή πολιτική βούληση και των δύο Κυβερνήσεων, ο σημερινός επαναπατρισμός των 91 ελληνικών εβραϊκών κειμηλίων από την Πολωνία δεν θα είχε επιτευχθεί»

22:24LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Το διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο σκουπιδαριό αλλά και το αντίθετο»

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: «Είναι επιτυχημένος - Του βάζω 15 στα 10»

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: «Φωτιά» στην κορυφή - Ο ΠΑΟΚ έπιασε ΑΕΚ & Ολυμπιακό, στο -11 ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Πίσω από την πλάτη μας;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για μυστικές επαφές με την Τεχεράνη

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

22:57ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Η Μέση Ανατολή σε πύρινο κλοιό: Ισοπεδώθηκε το στρατηγείο των υπηρεσιών Ασφαλείας στην Τεχεράνη - Όταν ο Τραμπ απειλεί δεν μπλοφάρει λέει ο Λευκός Οίκος

13:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Απόλυτη δικαίωση Παναθηναϊκού: Έκπτωτος και επίσημα ο Λεπενιώτης

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Κούρδοι δηλώνουν ότι ετοιμάζονται να πολεμήσουν την ιρανική κυβέρνηση μετά από αίτημα των ΗΠΑ

21:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Πριμ 1.000.000 επιπλέον σε περίπτωση που κάνουμε triple crown»

20:28ΚΥΠΡΟΣ

Βρετανία: Το drone που στόχευσε τη βρετανική βάση στην Κύπρο δεν προήλθε από το Ιράν

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Σε απόλυτη ετοιμότητα η Κύπρος: Το SMS που πήγε σε όλους τους πολίτες

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεσόγειος: Βυθίστηκε ρωσικό δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG - «Τρομοκρατική επίθεση», λέει ο Πούτιν

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος της παραπληροφόρησης: Ποιες εικόνες είναι ψεύτικες και ποιες αληθινές από όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: «Είναι επιτυχημένος - Του βάζω 15 στα 10»

04:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες – Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μετά τις 8 Μαρτίου

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ