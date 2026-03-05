Κέρδη στη Wall Street - Αποκλιμάκωση της κρίσης βλέπουν οι επενδυτές

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (4/3) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς επενδυτές εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξοι για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 238,14 μονάδων (+0,49%), στις 48.739,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 290,79 μονάδων (+1,29%), στις 22.807,48 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 52,87 μονάδων (+0,78%), στις 6.869,50 μονάδες.