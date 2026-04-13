Μελόνι: Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα
Snapshot
- Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της με γραπτή δήλωση για μεγαλύτερη σαφήνεια.
- Η Μελόνι τόνισε ότι ο Πάπας, ως αρχηγός της Καθολικής Εκκλησίας, επιζητεί την ειρήνη και καταδικάζει τον πόλεμο.
«Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι.
«Νόμιζα ότι οι δηλώσεις που είχα κάνει νωρίτερα ήταν σαφείς, αλλά το επαναλαμβάνω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για τον Πάπα», επανέλαβε σε γραπτή δήλωσή της η Τζόρτζια Μελόνι.
«Ο Πάπας είναι αρχηγός της Καθολικής Εκκλησίας και είναι δίκαιο και αυτονόητο να επιζητά την ειρήνη και να καταδικάζει κάθε μορφή πολέμου», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
