Πώς να αποτρέψετε ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

Δεν μπορείτε πάντα να αποτρέψετε ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής, αλλά συχνά μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες εμφάνισης μιας κρίσης, διαχειριζόμενοι τους κοινούς παράγοντες που την προκαλούν.

Τα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής μπορεί να συνδέονται με:

αλκοόλ

κακό ύπνο

αφυδάτωση

άγχος

υπέρταση

υπνική άπνοια

κάπνισμα

ασθένεια

παράλειψη καρδιολογικών φαρμάκων

Η κολπική μαρμαρυγή συμβαίνει όταν οι άνω κοιλότητες της καρδιάς χτυπούν ακανόνιστα και συχνά πολύ γρήγορα. Μερικοί ασθενείς αισθάνονται αίσθημα παλμών, φτερούγισμα, δύσπνοια, ζάλη ή κόπωση, ενώ άλλοι μόλις που παρατηρούν τα συμπτώματα.

1. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας παράγοντες που την προκαλούν

Οι παράγοντες που την προκαλούν ποικίλλουν από άτομο σε άτομο. Κάποιος μπορεί να παρατηρήσει συμπτώματα μετά από αλκοόλ, ενώ ένας άλλος μπορεί να επηρεαστεί από αφυδάτωση, κακό ύπνο ή άγχος.

Ένα απλό ημερολόγιο συμπτωμάτων μπορεί να βοηθήσει. Παρακολουθήστε πότε συμβαίνει ένα επεισόδιο, τι φάγατε ή ήπιατε, πόσο καλά κοιμηθήκατε, αν ήσασταν άρρωστοι, αν ασκηθήκατε έντονα και αν παραλείψατε φάρμακα.

Τα μοτίβα έχουν μεγαλύτερη σημασία από μεμονωμένα γεγονότα. Εάν το ίδιο ερέθισμα εμφανίζεται συνεχώς, συζητήστε το με τον γιατρό σας αντί να προσπαθείτε να διαχειριστείτε μόνοι σας την κολπική μαρμαρυγή.

2. Περιορίστε το αλκοόλ και αποφύγετε το κάπνισμα

Το αλκοόλ είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα ερεθίσματα του τρόπου ζωής για την κολπική μαρμαρυγή. Ακόμα και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει επεισόδια σε ορισμένα άτομα, και η μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο περισσότερο.

Το κάπνισμα και η νικοτίνη μπορούν επίσης να επιβαρύνουν την καρδιά και να αυξήσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η διακοπή του καπνίσματος είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για την υγεία της καρδιάς συνολικά, όχι μόνο για τον έλεγχο της κολπικής μαρμαρυγής.

3. Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο και ελέγξτε για υπνική άπνοια

Ο κακός ύπνος μπορεί να κάνει την καρδιά πιο ευερέθιστη. Η υπνική άπνοια είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή μειώνει επανειλημμένα τα επίπεδα οξυγόνου κατά τη διάρκεια του ύπνου και συνδέεται στενά με την κολπική μαρμαρυγή.

Πιθανά σημάδια περιλαμβάνουν:

δυνατό ροχαλητό

πνιγμό ή λαχάνιασμα κατά τη διάρκεια του ύπνου

πρωινούς πονοκεφάλους

υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας

ξύπνημα χωρίς πραγματική αναζωογόνηση

Εάν υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα, μια αξιολόγηση του ύπνου μπορεί να μειώσει την επιβάρυνση της κολπικής μαρμαρυγής και να βελτιώσει τη συνολική υγεία.

4. Διατηρήστε την αρτηριακή πίεση και το βάρος υπό έλεγχο

Η υπέρταση είναι ένας από τους κύριους παράγοντες της κολπικής μαρμαρυγής, επειδή εξασκεί επιπλέον πίεση στην καρδιά. Η τακτική παρακολούθηση, η τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής και μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση αυτής της πίεσης.

Το σωματικό βάρος έχει επίσης σημασία. Το υπερβολικό σωματικό βάρος μπορεί να επιδεινώσει την αρτηριακή πίεση, την υπνική άπνοια και τη φλεγμονή, τα οποία μπορεί να συμβάλλουν στην κολπική μαρμαρυγή. Ακόμη και η μέτρια, παρατεταμένη απώλεια βάρους μπορεί να βοηθήσει ορισμένα άτομα να μειώσουν τα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής.

5. Παραμείνετε δραστήριοι, αλλά αποφύγετε τις απότομες ακραίες καταστάσεις

Η τακτική σωματική δραστηριότητα υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς και μπορεί να βοηθήσει με την αρτηριακή πίεση, το βάρος, τον ύπνο και το άγχος. Το περπάτημα, η ποδηλασία, η κολύμβηση και η μέτρια αερόβια άσκηση είναι συνήθως καλύτερες μακροπρόθεσμες επιλογές από το να μην κάνετε τίποτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ξαφνική έντονη άσκηση, η αφυδάτωση ή η υπερβολική προπόνηση μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα σε ορισμένα άτομα. Όποιος έχει κολπική μαρμαρυγή θα πρέπει να ρωτήσει τον γιατρό του ποιο επίπεδο άσκησης είναι ασφαλές, ειδικά εάν εμφανιστούν συμπτώματα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

6. Ενυδατωθείτε και πάρτε βάση οδηγιών τα φάρμακά σας

Η αφυδάτωση, ο έμετος, η διάρροια, ο πυρετός και η έντονη εφίδρωση μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία υγρών και ηλεκτρολυτών. Αυτό μπορεί να κάνει την κολπική μαρμαρυγή πιο πιθανή σε ευαίσθητα άτομα.

Λαμβάνετε τα συνταγογραφούμενα φάρμακα για την κολπική μαρμαρυγή ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού και των αντιπηκτικών. Μην τα διακόπτετε ούτε να τα προσαρμόζετε κατά το δοκούν, επειδή «τα συμπτώματα βελτιώνονται», παρ’ εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας.

Πότε τα συμπτώματα της κολπικής μαρμαρυγής χρήζουν επείγουσας φροντίδας

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν τα συμπτώματα της κολπικής μαρμαρυγής συνοδεύονται από:

πόνο στο στήθος

λιποθυμία

σοβαρή δύσπνοια

αδυναμία στην μία πλευρά

δυσκολία στην ομιλία

σύγχυση

σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου

Επίσης, λάβετε άμεση συμβουλή εάν ένα επεισόδιο διαφέρει από το συνηθισμένο, διαρκεί περισσότερο από όσο επιτρέπει το σχέδιο φροντίδας σας ή ο καρδιακός σας ρυθμός παραμένει πολύ γρήγορος.

Συχνές Ερωτήσεις

Γίνεται με τον βήχα, τη βαθιά αναπνοή και τη χαλάρωση να σταματήσω μια κρίση κολπικής μαρμαρυγής;

Αυτά μπορεί να βοηθήσουν ορισμένους ανθρώπους να αισθάνονται πιο ήρεμοι, αλλά δεν σταματούν αξιόπιστα την κολπική μαρμαρυγή. Ακολουθήστε το σχέδιο δράσης που σας έχει δώσει ο γιατρός σας, ειδικά εάν σας έχει συνταγογραφηθεί φαρμακευτική αγωγή για καρδιακά επεισόδια.

Είναι η καφεΐνη πάντα κακή για την κολπική μαρμαρυγή;

Όχι πάντα. Μερικοί ανέχονται μέτρια καφεΐνη, ενώ άλλοι παρατηρούν αίσθημα παλμών. Εάν η καφεΐνη φαίνεται να συνδέεται με επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, μειώστε την και παρακολουθήστε τα συμπτώματα.

Μπορεί η κολπική μαρμαρυγή να υποχωρήσει με αλλαγές στον τρόπο ζωής;

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν τα επεισόδια για ορισμένους ανθρώπους, αλλά η κολπική μαρμαρυγή συχνά εξακολουθεί να χρειάζεται ιατρική διαχείριση. Η πρόληψη λειτουργεί καλύτερα όταν συνδυάζονται συνήθειες, φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία υποκείμενων παθήσεων.

Συμπέρασμα

Δεν είναι πάντα εφικτό να αποτραπεί μια κρίση κολπικής μαρμαρυγής, αλλά πολλά συνηθισμένα αίτια μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ο περιορισμός του αλκοόλ, η αποφυγή του καπνίσματος, η βελτίωση του ύπνου, η θεραπεία της υπνικής άπνοιας, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, η σωστή σωματική δραστηριότητα, η επαρκής ενυδάτωση και η σωστή λήψη φαρμάκων μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του κινδύνου.

Η κολπική μαρμαρυγή θα πρέπει να ελέγχεται από γιατρό, επειδή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακών επιπλοκών. Το ασφαλέστερο σχέδιο είναι το εξατομικευμένο: εντοπίστε τα αίτια που σας προκαλούν επεισόδια, προστατεύετε την υγεία της καρδιάς σας και ακολουθείτε το θεραπευτικό σας σχέδιο με συνέπεια.

Πηγές:

webmd.com

heart.org

ahajournals.org

mayoclinic.org

nih.gov