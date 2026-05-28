Εγκαίνια στο νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου «Μεταξά»

Στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» βρέθηκε την Πέμπτη (28/05/2026), ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Η πλήρης ανακατασκευή του ΤΕΠ αποτελεί το τέταρτο μεγάλο έργο που ολοκληρώνεται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον διοικητή, Σαράντο Ευσταθόπουλο, το παλιό τμήμα επειγόντων ήταν ένα δωματιάκι 40 τετραγωνικά, ενώ τώρα εξασφαλίζονται καλύτεροι χώροι, μεγαλύτερη ασφάλεια για το προσωπικό και τους ασθενείς, καθώς και άμεση πρόσβαση για τους ασθενείς στο εσωτερικό του νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, η αυξημένη χωρητικότητα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση μεγαλύτερου αριθμού περιστατικών, ενώ η ανεξάρτητη είσοδος συμβάλλει στη μείωση του χρόνου μεταφοράς των ασθενών εντός του νοσοκομείου. Παράλληλα, η χωροταξική συνένωση των ΤΕΠ με το Ακτινολογικό Τμήμα επιτρέπει την ταχύτερη διάγνωση και άμεση διεκπεραίωση των επειγόντων περιστατικών, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους αναμονής.

Ταυτόχρονα, το νέο ΤΕΠ εξοπλίστηκε με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων ειδική Αίθουσα Αναζωογόνησης (Shock Room) για τη διαχείριση βαρέων περιστατικών, καθώς και νέο Κεντρικό Σύστημα Παρακολούθησης (Central Monitoring System), που επιτρέπει στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλα τα κρίσιμα δεδομένα των ασθενών.

O υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Το νοσοκομείο "Μεταξά" είναι το νοσοκομείο που έχω επισκεφτεί περισσότερο από κάθε άλλο νοσοκομείο και επί θητείας μου, έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Έχουμε εντάξει όσα περισσότερα έργα μπορούσαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, πολλά περισσότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, και έχουμε απορροφήσει όλους τους πόρους. Σήμερα εγκαινιάζουμε το ΤΕΠ και έχουμε εξασφαλίσει μία γιγαντιαία χορηγία που θα αλλάξει το νοσοκομείο τα επόμενα χρόνια εκ βάθρων. Σε τρία χρόνια, το νοσοκομείο θα είναι τελείως αγνώριστο. Με τον κύριο Διοικητή "τρέχουμε" πολλά προγράμματα, που καμιά φορά ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντικά είναι, όπως τις θεραπείες με τους σκύλους και τα τάμπλετ, για να κάνουμε την παραμονή και την νοσηλεία τους όσο γίνεται πιο ανθρώπινη. Προσλαμβάνουμε επικουρικό προσωπικό και ενισχύουμε το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου όσο περισσότερο μπορούμε. Όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, έχουμε ήδη προκηρύξει δέκα επιπλέον θέσεις στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο "Μεταξά" είναι ένα νοσοκομείο που το ξεχωρίζω ως προς την σπουδαιότητά του έναντι πολλών, διότι ο ρόλος του νοσοκομείου αυτού και η γεωγραφική του θέση, επιβάλλουν να λειτουργεί σωστά. Και αν σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά τα ΤΕΠ που εγκαινιάσαμε, είναι γιατί αυτά τα ΤΕΠ θα παρέχουν αξιοπρέπεια στους ασθενείς».

Το νέο ΤΕΠ χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.