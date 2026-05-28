Πεντάγωνο: Δεδομένα γεωεντοπισμού χρησιμοποιούνται για την στοχοποίηση Αμερικανών στρατιωτών

Snapshot Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό σε εμπόλεμες ζώνες στοχοποιείται μέσω εμπορικών δεδομένων γεωεντοπισμού.

Η CENTCOM ανέφερε πολλαπλές απειλές από την εκμετάλλευση δεδομένων τοποθεσίας για την παρακολούθηση και στοχοποίηση αμερικανικών δυνάμεων, ειδικά στον Περσικό Κόλπο.

Νομοθέτες ζητούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας, όπως απενεργοποίηση διαφημιστικών αναγνωριστικών σε στρατιωτικές συσκευές και περιορισμό κοινής χρήσης τοποθεσίας.

Υπάρχει ανησυχία ότι τα δεδομένα γεωτοποθεσίας, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαφήμιση, μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εχθροί για επιθέσεις και αντικατασκοπεία.

Δημοσιογραφικές έρευνες αποκάλυψαν ότι μεσίτες δεδομένων αποκαλύπτουν κινήσεις στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τονίζοντας την ανάγκη για πιο αποτελεσματική στρατιωτική αντίδραση.

Οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε εμπόλεμες ζώνες έχουν αποτελέσει στόχο χάρη στη χρήση εμπορικά διαθέσιμων δεδομένων γεωεντοπισμού, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων του στρατού των ΗΠΑ, που επικαλείται δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Σε επιστολή που κοινοποίησε στο Reuters ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών από το Όρεγκον, Ρον Γουάιντεν, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι «έλαβε πολλαπλές αναφορές απειλών σχετικά με την εκμετάλλευση εμπορικών δεδομένων τοποθεσίας από τον εχθρό με σκοπό τη στοχοποίηση ή την παρακολούθηση αμερικανικού προσωπικού στο θέατρο των επιχειρήσεων».

Το μήνυμα, που στάλθηκε στις 14 Απριλίου, δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά η περιοχή ευθύνης της CENTCOM περιλαμβάνει τον Περσικό Κόλπο, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν τον ιρανικό στρατό στα Στενά του Ορμούζ.

Η αποκάλυψη αυτή αποτέλεσε την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αποτελέσει στόχο σε ενεργή ζώνη πολέμου, όπως ανέφεραν ο Ρον Γουάιντεν και μια διακομματική ομάδα βουλευτών σε επιστολή τους στο Πεντάγωνο.

«Τα εμπορικά δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό των σημείων συγκέντρωσης των αμερικανικών στρατευμάτων και των συνηθειών τους, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εχθρούς για να στοχεύσουν επιθέσεις όπως πυραύλους, drones και βόμβες στο δρόμο, καθώς και για σκοπούς αντικατασκοπείας», προειδοποιούσε η επιστολή.

Ο Ρον Γουάιντεν σε ανακοίνωσή ανέφερε ότι ήρθε η ώρα να «αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τον κλάδο της διαφημιστικής τεχνολογίας ως απειλή για την εθνική ασφάλεια». Το Πεντάγωνο δεν απάντησε στα μηνύματα που στάλθηκαν από το Reuters για να σχολιάσει το θέμα.

Οι Αμερικανοί νομοθέτες ανέφεραν στην επιστολή τους ότι οι προσπάθειές τους να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από αξιωματούχους του στρατού σχετικά με τις αναφερόμενες επιθέσεις δεν είχαν αποδώσει καρπούς.

Το κτίριο του Πενταγώνο στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, ΗΠΑ. Copyright The Associated Press. All rights reserved.

Η ανησυχία για το εμπόριο δεδομένων γεωτοποθεσίας

Τα δεδομένα γεωτοποθεσίας χρησιμοποιούνται ευρέως στη ψηφιακή διαφήμιση, η οποία αποτελεί βασική πηγή εσόδων για πολλές εταιρείες τεχνολογίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται συνήθως από smartphone ή άλλες συσκευές μέσω εφαρμογών ή παρόχων υπηρεσιών, προτού πωληθούν σε μεσίτες δεδομένων που τα συγκεντρώνουν και τα μεταπωλούν, ενίοτε μέσω πολύπλοκων δικτύων μεσαζόντων.

Αν και η απειλή για την ιδιωτικότητα που ενέχει η πώληση των λεπτομερειών των καθημερινών μετακινήσεων των ανθρώπων στην ανοιχτή αγορά αποτελεί από καιρό θέμα δημόσιας συζήτησης, πρόσφατα έχει προκαλέσει ανησυχία και το ενδεχόμενο να αποτελέσει κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Ήδη από το 2016, ένας Αμερικανός ανάδοχος δοχος μπόρεσε να αξιοποιήσει εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα τοποθεσίας για να παρακολουθήσει τις ειδικές δυνάμεις στην πορεία τους από τις βάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έως ένα σημείο στη Συρία, σύμφωνα με μια αναφορά από τηνε φημερίδα Wall Street Journal.

Πρόσφατα, δημοσιογράφοι του Wired και δύο γερμανικών μέσων ενημέρωσης αξιοποίησαν δισεκατομμύρια συντεταγμένες που είχε συλλέξει ένας μεσίτης δεδομένων για να αποκαλύψουν τις λεπτομερείς μετακινήσεις των ατόμων που σταθμεύουν σε ή γύρω από 11 στρατιωτικές και μυστικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Γερμανία.

Η επιστολή των Αμερικανών νομοθετών προς το Πεντάγωνο ανέφερε ότι, δεδομένου του τι γνωρίζουν οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι σχετικά με το εμπόριο δεδομένων γεωεντοπισμού, θα έπρεπε να είχαν ενεργήσει ταχύτερα για την προστασία του προσωπικού τους.

Για παράδειγμα θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν το μοναδικό διαφημιστικό αναγνωριστικό που είναι συνδεδεμένο με τις συσκευές που δίνονται από τον αμερικανικό στρατό, να απενεργοποιήσουν αυτόματα την κοινή χρήση τοποθεσίας στα smartphone που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες και να ζητήσουν από το στρατιωτικό προσωπικό να μην χρησιμοποιεί τον Chrome της Google για την αναζήτηση στο ίντερνετ.

Ένας από τους συνυπογράφοντες της επιστολής ήταν ο βουλευτής των ΗΠΑ Πατ Χάριγκαν, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα και πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ. Ο Χάριγκαν δήλωσε ότι προγράμματα περιήγησης όπως το Chrome «έχουν σχεδιαστεί εξ αρχής για να συλλέγουν και να μοιράζονται δεδομένα χρηστών» και ότι κάθε μέρα που παραμένουν σε συσκευές που παρέχει η κυβέρνηση «είναι μια ακόμη μέρα που δίνουμε στους αντιπάλους μας ένα όπλο εναντίον των δικών μας στρατευμάτων».

