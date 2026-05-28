Πεντάγωνο: Δεδομένα γεωεντοπισμού χρησιμοποιούνται για την στοχοποίηση Αμερικανών στρατιωτών

Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ αποτελεί στόχο επιθέσεων με τη χρήση δεδομένων γεωεντοπισμού

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πεντάγωνο: Δεδομένα γεωεντοπισμού χρησιμοποιούνται για την στοχοποίηση Αμερικανών στρατιωτών
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό σε εμπόλεμες ζώνες στοχοποιείται μέσω εμπορικών δεδομένων γεωεντοπισμού.
  • Η CENTCOM ανέφερε πολλαπλές απειλές από την εκμετάλλευση δεδομένων τοποθεσίας για την παρακολούθηση και στοχοποίηση αμερικανικών δυνάμεων, ειδικά στον Περσικό Κόλπο.
  • Νομοθέτες ζητούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας, όπως απενεργοποίηση διαφημιστικών αναγνωριστικών σε στρατιωτικές συσκευές και περιορισμό κοινής χρήσης τοποθεσίας.
  • Υπάρχει ανησυχία ότι τα δεδομένα γεωτοποθεσίας, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαφήμιση, μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εχθροί για επιθέσεις και αντικατασκοπεία.
  • Δημοσιογραφικές έρευνες αποκάλυψαν ότι μεσίτες δεδομένων αποκαλύπτουν κινήσεις στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τονίζοντας την ανάγκη για πιο αποτελεσματική στρατιωτική αντίδραση.
Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε εμπόλεμες ζώνες έχουν αποτελέσει στόχο χάρη στη χρήση εμπορικά διαθέσιμων δεδομένων γεωεντοπισμού, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων του στρατού των ΗΠΑ, που επικαλείται δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Σε επιστολή που κοινοποίησε στο Reuters ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών από το Όρεγκον, Ρον Γουάιντεν, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι «έλαβε πολλαπλές αναφορές απειλών σχετικά με την εκμετάλλευση εμπορικών δεδομένων τοποθεσίας από τον εχθρό με σκοπό τη στοχοποίηση ή την παρακολούθηση αμερικανικού προσωπικού στο θέατρο των επιχειρήσεων».

Το μήνυμα, που στάλθηκε στις 14 Απριλίου, δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά η περιοχή ευθύνης της CENTCOM περιλαμβάνει τον Περσικό Κόλπο, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν τον ιρανικό στρατό στα Στενά του Ορμούζ.

Η αποκάλυψη αυτή αποτέλεσε την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αποτελέσει στόχο σε ενεργή ζώνη πολέμου, όπως ανέφεραν ο Ρον Γουάιντεν και μια διακομματική ομάδα βουλευτών σε επιστολή τους στο Πεντάγωνο.

«Τα εμπορικά δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό των σημείων συγκέντρωσης των αμερικανικών στρατευμάτων και των συνηθειών τους, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εχθρούς για να στοχεύσουν επιθέσεις όπως πυραύλους, drones και βόμβες στο δρόμο, καθώς και για σκοπούς αντικατασκοπείας», προειδοποιούσε η επιστολή.

Ο Ρον Γουάιντεν σε ανακοίνωσή ανέφερε ότι ήρθε η ώρα να «αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τον κλάδο της διαφημιστικής τεχνολογίας ως απειλή για την εθνική ασφάλεια». Το Πεντάγωνο δεν απάντησε στα μηνύματα που στάλθηκαν από το Reuters για να σχολιάσει το θέμα.

Οι Αμερικανοί νομοθέτες ανέφεραν στην επιστολή τους ότι οι προσπάθειές τους να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από αξιωματούχους του στρατού σχετικά με τις αναφερόμενες επιθέσεις δεν είχαν αποδώσει καρπούς.

Pentagon COVID

Το κτίριο του Πενταγώνο στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, ΗΠΑ.

Copyright The Associated Press. All rights reserved.

Η ανησυχία για το εμπόριο δεδομένων γεωτοποθεσίας

Τα δεδομένα γεωτοποθεσίας χρησιμοποιούνται ευρέως στη ψηφιακή διαφήμιση, η οποία αποτελεί βασική πηγή εσόδων για πολλές εταιρείες τεχνολογίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται συνήθως από smartphone ή άλλες συσκευές μέσω εφαρμογών ή παρόχων υπηρεσιών, προτού πωληθούν σε μεσίτες δεδομένων που τα συγκεντρώνουν και τα μεταπωλούν, ενίοτε μέσω πολύπλοκων δικτύων μεσαζόντων.

Αν και η απειλή για την ιδιωτικότητα που ενέχει η πώληση των λεπτομερειών των καθημερινών μετακινήσεων των ανθρώπων στην ανοιχτή αγορά αποτελεί από καιρό θέμα δημόσιας συζήτησης, πρόσφατα έχει προκαλέσει ανησυχία και το ενδεχόμενο να αποτελέσει κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Ήδη από το 2016, ένας Αμερικανός ανάδοχος δοχος μπόρεσε να αξιοποιήσει εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα τοποθεσίας για να παρακολουθήσει τις ειδικές δυνάμεις στην πορεία τους από τις βάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έως ένα σημείο στη Συρία, σύμφωνα με μια αναφορά από τηνε φημερίδα Wall Street Journal.

Πρόσφατα, δημοσιογράφοι του Wired και δύο γερμανικών μέσων ενημέρωσης αξιοποίησαν δισεκατομμύρια συντεταγμένες που είχε συλλέξει ένας μεσίτης δεδομένων για να αποκαλύψουν τις λεπτομερείς μετακινήσεις των ατόμων που σταθμεύουν σε ή γύρω από 11 στρατιωτικές και μυστικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Γερμανία.

Η επιστολή των Αμερικανών νομοθετών προς το Πεντάγωνο ανέφερε ότι, δεδομένου του τι γνωρίζουν οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι σχετικά με το εμπόριο δεδομένων γεωεντοπισμού, θα έπρεπε να είχαν ενεργήσει ταχύτερα για την προστασία του προσωπικού τους.

Για παράδειγμα θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν το μοναδικό διαφημιστικό αναγνωριστικό που είναι συνδεδεμένο με τις συσκευές που δίνονται από τον αμερικανικό στρατό, να απενεργοποιήσουν αυτόματα την κοινή χρήση τοποθεσίας στα smartphone που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες και να ζητήσουν από το στρατιωτικό προσωπικό να μην χρησιμοποιεί τον Chrome της Google για την αναζήτηση στο ίντερνετ.

Ένας από τους συνυπογράφοντες της επιστολής ήταν ο βουλευτής των ΗΠΑ Πατ Χάριγκαν, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα και πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ. Ο Χάριγκαν δήλωσε ότι προγράμματα περιήγησης όπως το Chrome «έχουν σχεδιαστεί εξ αρχής για να συλλέγουν και να μοιράζονται δεδομένα χρηστών» και ότι κάθε μέρα που παραμένουν σε συσκευές που παρέχει η κυβέρνηση «είναι μια ακόμη μέρα που δίνουμε στους αντιπάλους μας ένα όπλο εναντίον των δικών μας στρατευμάτων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην πιο θανατηφόρα φυλακή του κόσμου: Ο λόγος που δεν σβήνουν ποτέ τα φώτα

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ