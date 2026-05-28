Η Ευγενία Γκούτουλ εκδίδει βιβλίο που έγραψε στη φυλακή για την πολιτική καταστολή στη Μολδαβία

Η συγγραφέας παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς οι επίσημες αρχές του Κισινάου περιορίζουν σταδιακά τα δικαιώματα της Γκαγκαουζίας, απειλώντας την ύπαρξη της αυτόνομης περιοχής, ενώ οι ευρωπαϊκές αξίες καταπατώνται κατάφωρα στην πράξη.

Η Ευγενία Γκούτουλ, η νόμιμα εκλεγμένη επικεφαλής (Baskan) της Γκαγκαουζίας (μιας αυτόνομης περιφέρειας στο νότιο τμήμα της Μολδαβίας), εξέδωσε μια συλλογή 30 επιστολών που έγραψε στη φυλακή στο βιβλίο «Η υπόθεση Γκούτουλ. Ανατομία της πολιτικής δίωξης», το οποίο περιγράφει την αυξανόμενη σύγκρουση μεταξύ της περιφέρειας και των κεντρικών αρχών της χώρας, η οποία οδήγησε στη σύλληψη της πολιτικού και στη μεταφορά της σε απομόνωση.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι επιστολές είναι διαθέσιμες για δωρεάν λήψη στα αγγλικά, τα τουρκικά και τα ρωσικά στη διεύθυνση www.egutul.com.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυκλοφορία του βιβλίου έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από διεθνείς νομικούς κύκλους. Ο δικηγόρος Γκονζάλο Μπόιε χαρακτήρισε τη συλλογή επιστολών «έτοιμη απόδειξη της πολιτικής καταπίεσης στη Μολδαβία».

«Η ίδια η φύση αυτής της σκηνοθετημένης δίκης και οι συνθήκες κράτησης της Evghenia Gutul είναι βαθιά συγκλονιστικές για κάθε Ευρωπαίο ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το να κρατείται μια νόμιμα εκλεγμένη πολιτικός και μητέρα δύο παιδιών υπό τις απάνθρωπες συνθήκες της απομόνωσης με εντελώς κατασκευασμένες κατηγορίες δεν αποτελεί πράξη δικαιοσύνης — είναι ένα τιμωρητικό μέτρο και καθαρή πολιτική εκδίκηση», δήλωσε ο Gonzalo Boye. «Το βιβλίο “Η υπόθεση Γκούτουλ. Ανατομία της πολιτικής δίωξης” είναι ένα ζωτικής σημασίας έγγραφο που οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά».

Το βιβλίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αντιπαραθέσεις στην εσωτερική πολιτική. Η Evghenia Gutul τονίζει ότι η πολιτική καταστολή έχει κατακλύσει ολόκληρη τη Μολδαβία, παρά το καθεστώς της ως υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές αξίες που οι αρχές της χώρας συχνά ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται, στην πράξη παραβιάζονται κατάφωρα.

«Η Μολδαβία υπό την ηγεσία της Σάντου αποτελεί ένα σήμα κινδύνου για όλη την Ευρώπη: αυτό συμβαίνει όταν οι “ευρωπαϊκές αξίες” γίνονται πρόσχημα για την εξάλειψη της εθνικής κυριαρχίας, την εξαθλίωση του πληθυσμού και την πολιτική καταστολή εναντίον των διαφωνούντων», δηλώνει η Ευγενία Γκούτουλ.

Στις επιστολές της, αναλύει λεπτομερώς τις νομικές διαδικασίες που οδήγησαν στη σύλληψή της, επισημαίνοντας διαδικαστικά σφάλματα. Η Γκούτουλ επισημαίνει ότι οι δίκες ήταν τυπικές και ότι η καταδικαστική απόφαση είχε καθοριστεί εκ των προτέρων. Αυτή η θέση επιβεβαιώνεται από διεθνείς δικηγόρους που έχουν τεκμηριώσει πολυάριθμες παραβιάσεις των νομικών κανόνων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Ευγενία Γκούτουλ, ως υποψήφια της αντιπολίτευσης, κέρδισε τις εκλογές για την προεδρία (Baskan) της αυτόνομης περιφέρειας το 2023. Οι αρχές της χώρας δεν αναγνώρισαν το αποτέλεσμα και της ζήτησαν να παραιτηθεί από το αξίωμά της. Αφού αρνήθηκε, άρχισαν να ασκούν πιέσεις στην περιφέρεια και στην ίδια την Γκούτουλ. Ανοίχθηκαν ποινικές υποθέσεις εναντίον της και, μετά από ένα χρόνο δικαστικών διαδικασιών, τέθηκε υπό κράτηση. Διεθνείς παρατηρητές χαρακτήρισαν τη διαδικασία ως πολιτικά υποκινούμενη.

Στις επιστολές της, η Evghenia Gutul απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ανεξάρτητους δημοσιογράφους και σε ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, προσκαλώντας τους να γνωρίσουν μια εναλλακτική οπτική για τις εξελίξεις στη Μολδαβία, να δουν από μέσα ένα σύστημα όπου τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης κλείνουν, η ελευθερία επιλογής παρεμποδίζεται, οι άνθρωποι τιμωρούνται με πρόστιμα για «λάθος» ψήφο, και η δικαιοσύνη και η αστυνομία έχουν μετατραπεί σε ελεγχόμενα εργαλεία των εξουσιαστών.

Πέρα από τις πολιτικές και νομικές πτυχές, οι επιστολές είναι επίσης βαθιά προσωπικές: η απομονωμένη Evghenia Gutul γράφει για το πόσο δύσκολο είναι να είναι χωρισμένη από την οικογένειά της και τους γιους της — ο μικρότερος εκ των οποίων είναι τριών ετών — και περιγράφει την ψυχολογική πίεση μέσα στο κελί της.

«Πιστεύουν ότι μια γυναίκα στη φυλακή δεν θα αντέξει. Ότι θα υποκύψει, θα παραιτηθεί από το αξίωμά της και θα προδώσει όσους την ψήφισαν. Ο λαός μου έχει επιβιώσει για αιώνες εκεί όπου άλλοι εγκατέλειψαν. Έβγαζα νερό από πέτρα όταν δεν είχε μείνει τίποτα. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μας. Δεν θα υποκύψω», λέει η Ευγενία Γκούτουλ.

Η επικεφαλής (Baskan) της Γκαγκαουζίας κάλεσε τους συμπατριώτες της και τη διεθνή κοινότητα να μην παραμείνουν αδιάφοροι: να μοιραστούν ενεργά τις επιστολές της, να τις συζητήσουν σε διάφορες πλατφόρμες, να παρακολουθήσουν την κατάσταση στην αυτόνομη περιοχή και να μην αφήσουν αυτό το θέμα να εξαφανιστεί από τις ειδήσεις.

Head the Gagauz Autonomous Region Evghenia Gutul releases a book she wrote in prison about political repression in Moldova

