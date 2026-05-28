Διδασκάλου: «Είναι μια πικρή αλήθεια πως η κοινωνία αντιμετωπίζει μια έγκυο γυναίκα ως ανάπηρη»

Εκφράζει λύπη μόνο για τον χρόνο που έχασε μακριά από τα παιδιά της λόγω της δουλειάς.

Η Κατερίνα Διδασκάλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε για τις εγκυμοσύνες της και. Η ηθοποιός επισήμανε ωστόσο πως εκείνη στάθηκε πολύ τυχερή καθώς δεν είχε αυτή την αντιμετώπιση στις εγκυμοσύνες της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 28 Μαΐου είπε αναλυτικά: «Τα πράγματα έχουν αρχίσει και είναι λίγο καλύτερα, αλλά είναι μία πικρή αλήθεια. Σε θεωρούν τουλάχιστον ανάπηρη όταν μένεις έγκυος, δυστυχώς. Εγώ ήμουν πολύ τυχερή πάνω σε αυτό ομολογώ. Ο Μανουσάκης όταν του το ανακοίνωσα μου είπε "α τι ωραία, θα σκίσει η σειρά" και έτσι έγινε. Στις εγκυμοσύνες μου δούλευα κανονικά, σε όλο το διάστημα της κύησης. Σε όλες μου τις εγκυμοσύνες δούλευα. Δεν το μετάνιωσα καθόλου. Αν για κάτι στενοχωριεάμαι αναδρομικά είναι για τις ώρες που έμεινα μακριά από τα παιδιά μου λόγω αυτής της δουλειάς».