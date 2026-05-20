Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν χιλιάδες στρατιώτες από την Ευρώπη

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ότι αναστέλλει την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στην Πολωνία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά με την ατζέντα «America First» και αποσύρει χιλιάδες στρατιώτες από την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει η Washington Post η αναστολή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της μείωσης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη από τέσσερις σε τρεις μάχιμες ταξιαρχίες, μονάδες που περιλαμβάνουν η καθεμία έως και 4.000 στρατιώτες, άρματα μάχης και τεράστιες ποσότητες εξοπλισμού υποστήριξης.

USA announces it’s withdrawing 5000 troops from Europe, out of which 4000 will be withdrawn from Poland.



Gen. Alexus Grynkewich, NATO’s Supreme Allied Commander Europe, says an armored brigade is returning to the U.S. (4000 soldiers).



They had until now been based in Poland. pic.twitter.com/3LI8LQve47 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 20, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει εδώ και καιρό τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην συλλογική άμυνα, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχει εκφράσει την οργή του για αυτό που θεωρεί έλλειψη υποστήριξης μεταξύ των βασικών συμμάχων του ΝΑΤΟ για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σε δήλωσή του, το Πεντάγωνο χαρακτήρισε την Πολωνία «πρότυπο σύμμαχο των ΗΠΑ» και ανέφερε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε επικοινωνήσει νωρίτερα την ίδια μέρα με τον Πολωνό αναπληρωτή πρωθυπουργό Κοσινιάκ-Καμίς για να τον διαβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν «ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην Πολωνία» παρά την προγραμματισμένη μείωση προσωπικού.

Το υπουργείο Άμυνας «θα καθορίσει την τελική διάταξη αυτών και άλλων αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη με βάση περαιτέρω ανάλυση των στρατηγικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων των ΗΠΑ, καθώς και της ικανότητας των ίδιων των συμμάχων μας να συνεισφέρουν δυνάμεις για την άμυνα της Ευρώπης», αναφέρει η δήλωση του Πενταγώνου.

Η Πολωνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα της WP για σχόλιο.

Η ανακοίνωση της Τρίτης ακολουθεί την απόφαση του Χέγκσεθ την περασμένη εβδομάδα να σταματήσει απότομα την αποστολή στην Πολωνία μιας ομάδας μάχης ταξιαρχίας με έδρα το Τέξας, μέρος της οποίας είχε ήδη φτάσει στην Πολωνία. Η κίνηση αυτή εξέπληξε τους αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Πολωνίας.

