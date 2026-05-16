Bloomberg: Η Τουρκία θέλει να κατασκευάσει αγωγό για τον εφοδιασμό του ΝΑΤΟ-Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Το ΝΑΤΟ εξετάζει μια τουρκική πρόταση για την κατασκευή ενός ειδικού ενεργειακού αγωγού που προορίζεται αποκλειστικά για στρατιωτικές ανάγκες στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg, το κόστος αυτού του έργου υποδομής εκτιμάται σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η διαδρομή αναμένεται να εκτείνεται από την Τουρκία μέσω βουλγαρικού εδάφους προς τη Ρουμανία, γεγονός που θα παρέχει στους συμμάχους του μπλοκ σταθερό και αδιάλειπτο εφοδιασμό σε καύσιμα.

Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η προτεινόμενη επιλογή θα είναι περίπου πέντε φορές φθηνότερη από τις εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις οδούς μέσω Ελλάδας, τις οποίες η Τουρκία θεωρεί πιο ευάλωτες λόγω της υψηλής εξάρτησής της από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Οι Τούρκοι ηγέτες αναμένουν να λάβουν πλήρη υποστήριξη από τους εταίρους τους στη συμμαχία. Μια τελική απόφαση για αυτήν την πρωτοβουλία θα μπορούσε να ληφθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της επερχόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα.

Σημειώνεται ότι ο νέος αγωγός θα είναι απόρρητος: θα χρησιμοποιείται μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς και δεν θα είναι ανοιχτός σε πολιτική χρήση. Συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη σχεδιαστική ικανότητα του έργου και τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές αποκρύπτονται προς το παρόν.

