Γεωργιάδης: Όταν έγινε η επανάσταση της πληροφορικής, η Ελλάδα ήταν υπό ΠΑΣΟΚική κατοχή

Η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας 

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Σε θεματικό πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο περιθώριο του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Γεωργιάδης, σημείωσε πως «η τεχνητή νοημοσύνη δίνει καταρχάς στη χώρα μας ένα τεράστιο πλεονέκτημα και φαίνεται ότι καταφέρνουμε να αρπάξουμε αυτό το πλεονέκτημα».

«Ποιο είναι;», διερωτήθηκε και συνέχισε: «Προσέξτε, όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση η Ελλάδα ήταν υπό οθωμανική κατοχή. Στην πραγματικότητα τη χάσαμε. Όταν έγινε η επανάσταση της πληροφορικής η Ελλάδα ήταν σε ΠΑΣΟΚική κατοχή, τη χάσαμε και αυτή».

«Άρα, λοιπόν τώρα έχουμε την πρώτη μας ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουμε, τι; Να αλλάξουμε την πραγματική θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων γιατί αυτό θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε.

