Πότε το βούρτσισμα μετά το γεύμα γυρνάει «μπούμερανγκ» στα δόντια σας

Το βούρτσισμα μετά τα γεύματα ακούγεται σαν η πιο υγιεινή επιλογή, αλλά ο χρονισμός έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι αντιλαμβάνονται πολλοί.

Μετά από όξινες τροφές ή ποτά, το σμάλτο μπορεί να μαλακώσει προσωρινά και το βούρτσισμα αμέσως μετά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο φθοράς του σμάλτου με την πάροδο του χρόνου.

Γιατί οι όξινες τροφές μαλακώνουν το σμάλτο

Το σμάλτο των δοντιών είναι το σκληρό εξωτερικό στρώμα που προστατεύει τα δόντια σας. Όταν το στόμα γίνεται πιο όξινο μετά από τροφές ή ποτά όπως εσπεριδοειδή, ντομάτες, αναψυκτικά, αθλητικά ποτά, τρόφιμα με βάση το ξύδι, καφέ ή κρασί, κάποια ποσότητα μετάλλων μπορούν προσωρινά να διαρρεύσουν από την επιφάνεια του σμάλτου. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται απομετάλλωση.

Το σάλιο βοηθά στην αποκατάσταση αυτής της πρώιμης μαλάκυνσης, εξουδετερώνοντας τα οξέα και παρέχοντας μέταλλα όπως ασβέστιο και φωσφορικό άλας. Αλλά αυτή η αποκατάσταση δεν είναι άμεση. Εάν βουρτσίζετε ενώ το σμάλτο είναι ακόμα μαλακωμένο, η τριβή της οδοντόβουρτσας μπορεί να προσθέσει μηχανική φθορά στο όξινο αποτέλεσμα.

Πόση ώρα μετά το γεύμα πρέπει να περιμένετε;

Ένας πρακτικός κανόνας είναι να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μετά το γεύμα και πιο κοντά στα 60 λεπτά μετά από πολύ όξινα τρόφιμα ή ποτά. Αυτό δίνει στο σάλιο περισσότερο χρόνο για να αραιώσει τα οξέα και να αρχίσει να σκληραίνει ξανά την επιφάνεια του σμάλτου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το βούρτσισμα μετά τα γεύματα είναι κακό. Σημαίνει ότι η ασφαλέστερη ρουτίνα είναι να ξεπλύνετε πρώτα με νερό, να περιμένετε και στη συνέχεια να βουρτσίζετε απαλά με φθοριούχο οδοντόκρεμα.

Τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά τα όξινα τρόφιμα;

Δεν χρειάζεται να αφήνετε οξύ στα δόντια σας. Το ασφαλέστερο πρώτο βήμα είναι να μειώσετε την οξύτητα χωρίς να τρίψετε το μαλακωμένο σμάλτο. Χρήσιμες συνήθειες:

Ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό

Πίνετε νερό κατά τη διάρκεια ή μετά το γεύμα

Χρησιμοποιήστε καλαμάκι για όξινα ποτά, όταν είναι εφικτό

Μασήστε τσίχλα χωρίς ζάχαρη για να διεγείρετε τη σιελόρροια

Βουρτσίστε αργότερα με μια μαλακή οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα με φθόριο

Το φθόριο έχει σημασία επειδή βοηθά στην ενίσχυση του σμάλτου και υποστηρίζει την επαναμετάλλωση. Μόλις χαθεί το σμάλτο, δεν μπορεί να αναγεννηθεί, επομένως η πρόληψη είναι η προτεραιότητα.

Ποια τρόφιμα και ποτά αυξάνουν περισσότερο τον κίνδυνο διάβρωσης;

Τα είδη με τον υψηλότερο κίνδυνο είναι συνήθως όξινα και καταναλώνονται συχνά ή αργά τη νύχτα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν χυμούς εσπεριδοειδών, αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ξύδι, λευκό κρασί και νερό με λεμόνι.

Η συχνότητα έχει σημασία. Ένα όξινο ποτό με ένα γεύμα είναι λιγότερο επιβλαβές από το να πίνετε όξινα ποτά για αρκετές ώρες, επειδή η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε οξύ δίνει στο σάλιο λιγότερο χρόνο για να αποκαταστήσει την ισορροπία.

Ενδείξεις ότι το σμάλτο μπορεί να φθείρεται

Η διάβρωση του σμάλτου συνήθως αναπτύσσεται σταδιακά. Πιθανά πρώιμα σημάδια περιλαμβάνουν ευαισθησία των δοντιών, κιτρίνισμα, τραχιές άκρες, ουλές, αποχρωματισμό ή μεγαλύτερη τάση για τερηδόνα.

Αυτά τα συμπτώματα πρέπει να ελέγχονται από οδοντίατρο, ειδικά εάν η ευαισθησία είναι νέα, επιδεινώνεται ή επηρεάζει το φαγητό και το ποτό.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι καλύτερο να βουρτσίζετε τα δόντια σας πριν από το πρωινό;

Για άτομα που τρώνε συχνά όξινα πρωινά, όπως χυμό εσπεριδοειδών ή καφέ, το βούρτσισμα πριν από το πρωινό μπορεί να είναι μια καλή επιλογή. Στη συνέχεια, μπορείτε να ξεπλύνετε με νερό μετά το φαγητό και να βουρτσίσετε αργότερα, εάν χρειάζεται.

Τι γίνεται αν έχω γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή έμετο;

Το οξύ του στομάχου είναι πολύ διαβρωτικό. Ξεπλύνετε με νερό μετά από παλινδρόμηση ή εμετό, αλλά αποφύγετε αμέσως το βούρτσισμα. Η συχνή βλάβη του σμάλτου, που σχετίζεται με την παλινδρόμηση θα πρέπει να συζητηθεί τόσο με έναν οδοντίατρο όσο και με έναν επαγγελματία υγείας.

Είναι το ανθρακούχο νερό κακό για το σμάλτο;

Το απλό ανθρακούχο νερό είναι συνήθως λιγότερο ανησυχητικό από τα ζαχαρούχα ή όξινα αναψυκτικά, αλλά εξακολουθεί να είναι πιο όξινο από το μη ανθρακούχο νερό. Η συχνή κατανάλωση κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο.

Καθαρίζει καλύτερα τα δόντια το πιο δυνατό βούρτσισμα;

Όχι. Το πιο δυνατό βούρτσισμα μπορεί να αυξήσει την τριβή, ειδικά όταν το σμάλτο έχει μαλακώσει. Το απαλό βούρτσισμα με μια μαλακή βούρτσα είναι ασφαλέστερο και αποτελεσματικό.

Συμπέρασμα

Το βούρτσισμα μετά τα γεύματα δεν είναι το πρόβλημα. Το βούρτσισμα πολύ σύντομα μετά από όξινες τροφές, μπορεί να είναι. Το οξύ μαλακώνει προσωρινά το σμάλτο και το άμεσο βούρτσισμα μπορεί να αυξήσει τη φθορά πριν το σάλιο προλάβει να αποκαταστήσει την ισορροπία του στόματος.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι απλή: ξεπλύνετε με νερό, περιμένετε 30-60 λεπτά και στη συνέχεια βουρτσίστε απαλά με οδοντόκρεμα φθορίου. Μικρές αλλαγές στον χρονισμό μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του σμάλτου και στην μείωση του μακροπρόθεσμου κινδύνου διάβρωσης.

