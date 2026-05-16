Τα 6 βασικά συμπεράσματα από την ιστορική σύνοδο κορυφής Τραμπ - Σι στην Κίνα

Απολογισμό του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα κάνουν όλες οι πλευρές, αλλά έξι είναι για αρχή τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ιστορική συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ - Κίνας.

1. Η Ταϊβάν παραμένει σημείο ανάφλεξης

Ο Σι έθεσε (ή καλύτερα προειδοποίησε) το θέμα της Ταϊβάν στον Τραμπ άμεσα, αλλά ο Αμερικανός έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να υποχωρήσει στην αλλαγή της μακροχρόνιας πολιτικής των ΗΠΑ προς το αυτοδιοικούμενο, δημοκρατικό νησί που η Κίνα ισχυρίζεται ότι είναι δικό της.

«Ο Πρόεδρος Σι τόνισε στον Πρόεδρο Τραμπ ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», έγραψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ την Τετάρτη.

«Η «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» και η ειρήνη στα Στενά είναι τόσο ασυμβίβαστες όσο η φωτιά και το νερό».

Η δήλωση του Μάο ολοκληρώθηκε με ένα απόσπασμα από τη συνάντηση που αποδίδεται στον Σι: «Η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στα στενά της Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος κοινός παρονομαστής μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ».

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η πολιτική της «Μίας Κίνας» των ΗΠΑ αναγνώρισε τη διεκδίκηση του Πεκίνου στο νησί και απέφυγε να υποστηρίξει άμεσα την κυριαρχία της Ταϊβάν.

Σε συνέντευξή του στο «NBC Nightly News with Tom Llamas», ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε ότι οι διαμαρτυρίες του Σι δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, περπατά μαζί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στον Ναό του Ουρανού την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στο Πεκίνo AP/Mark Schiefelbein

2. Ο Σι δείχνει πρόθυμος να βοηθήσει τον Τραμπ στο Ιράν

Οι δύο αρχηγοί φαίνεται να έχουν βρει κοινό έδαφος για το Ιράν - με τον Σι να προσφέρεται ακόμη και να βοηθήσει τον Τραμπ στην περιοχή, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να δει μια συμφωνία, θα ήθελε, θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Και προσφέρθηκε. Είπε, «Αν μπορώ να βοηθήσω καθόλου, θα ήθελα να βοηθήσω», είπε ο Τραμπ στο Fox News.

«Όποιος αγοράζει τόσο πολύ πετρέλαιο έχει προφανώς κάποιο είδος σχέσης μαζί του», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θα ήθελε να δει το στενό του Ορμούζ ανοιχτό. Είπε: «Αν μπορούσα να βοηθήσω, θα ήθελα να βοηθήσω».

Εκτιμάται ότι το 45% έως 50% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας ρέει μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχουν ουσιαστικά κλείσει λόγω του πολέμου.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι οι Κινέζοι δήλωσαν ότι «δεν είναι υπέρ της στρατιωτικοποίησης των Στενών του Ορμούζ και δεν είναι υπέρ ενός συστήματος διοδίων, και αυτή είναι η θέση μας».

3. Νύξεις Τραμπ για εμπορικές συμφωνίες και επενδύσεις

Ο Τραμπ πήρε μαζί του δεκάδες μεγιστάνες των επιχειρήσεων και έκανε μόνο νύξεις με περί «τεράστιων» επενδύσεων και εντυπωσιακών «φανταστικών συμφωνιών», αλλά χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ και ο Σι δεν ανακοίνωσαν από κοινού συγκεκριμένες συμφωνίες στις δημόσιες εμφανίσεις τους στο Πεκίνο.

«Η Κίνα πρόκειται να επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν σε αυτό το δωμάτιο σήμερα», είπε ο Τραμπ στο Hannity, αναφερόμενος στους δεκάδες διευθύνοντες συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων των Έλον Μασκ και Τζένσεν Χουάνγκ, τους οποίους έφερε στην αρχική συνάντηση με τον Σι.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ είπε ότι ο Σι συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing και εξέφρασε ενδιαφέρον να αγοράσει σόγια και λάδι από τις ΗΠΑ.

«Ξέρετε, την τελευταία φορά υπογράψαμε περίπου 36 συμφωνίες. Αυτή τη φορά είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην Κίνα το 2017.

Στο συγκρότημα του Σι στο Ζονγκνανχάι, ο Τραμπ ανακοίνωσε: «Έχουμε κάνει μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, εξαιρετικές και για τις δύο χώρες».

4. Ο Σι «θετικός» στο άνοιγμα της Κίνας για τις αμερικανικές επιχειρήσεις

Ο Τραμπ, πριν από το ταξίδι είχε θέσει ως κορυφαίο θέμα της ατζέντάς του να πείσει τον Σι να συμφωνήσει να «ανοίξει» την Κίνα στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Ο Σι φέρεται να είπε στους διευθύνοντες συμβούλους που ταξίδευαν με τον πρόεδρο ότι «η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ευρύτερα» και «εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα απολαύσουν ακόμη ευρύτερες προοπτικές στην Κίνα», σύμφωνα με κρατική εφημερίδα.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ είπε στο Fox News ότι ο Σι συμφώνησε να «ανοίξει μέρος» της Κίνας στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

«Το ανοίγουν σταδιακά», είπε ο πρόεδρος.

«Θα ήθελα απλώς να τον δω να το ανοίγει, αλλά ξέρετε, φυλάνε τη χώρα τους και [ο Σι] αγαπά τη χώρα του».

5. Η πολυτέλεια και η μεγαλοπρέπεια κυριαρχούν

Ο Σι έκανε πολλά για να εντυπωσιάσει τον Τραμπ, ξεκινώντας με ένα καλωσόρισμα στο κόκκινο χαλί στο αεροδρόμιο του Πεκίνου με στρατιωτική μπάντα, τιμητική φρουρά και 300 νέους που τραγουδούσαν κυματίζοντας αμερικανικές και κινεζικές σημαίες.

Το κόκκινο χαλί στρώθηκε ξανά στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, όπου πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη πρώτη χειραψία μεταξύ Τραμπ και Σι, ακολουθούμενη από το «The Star-Spangled Banner», μια στρατιωτική παρέλαση και πιο ενθουσιασμένους μαθητές.

Ο Τραμπ απηύθυνε πρόσκληση στον Σι να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο και δεσμεύτηκε να είναι «αμοιβαίο, όπως το αμοιβαίο εμπόριο» εάν ο Κινέζος ηγέτης δεχτεί την προσφορά.

O Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο AP

6. Ο Τραμπ και ο Σι βασίστηκαν στις προσωπικές τους σχέσεις – αλλά η σχέση ΗΠΑ-Κίνας θα μπορούσε ακόμα να επιδεινωθεί

Ο Τραμπ επαίνεσε τον Σι καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, αποκαλώντας τον ομόλογό του «φίλο» και περιγράφοντας τη σχέση τους ως «πολύ ισχυρή».

Εν τω μεταξύ, ο Σι επικαλέστηκε το διάσημο σύνθημα της εκστρατείας του Τραμπ κατά τη διάρκεια του κρατικού συμποσίου, υποστηρίζοντας ότι «η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινεζικού έθνους και το να γίνει η Αμερική μεγάλη ξανά μπορεί να συμβαδίζει».

Αργότερα στο ταξίδι, ο Κινέζος ηγέτης θυμήθηκε τη «φιλοξενία που μου προσφέρθηκε το 2017 στο Μαρ-α-Λάγκο» και υποσχέθηκε να χαρίσει στον Τραμπ σπόρους τριαντάφυλλου από τα φυτά στον κήπο Zhongnanhai.

Ωστόσο, και οι δύο άνδρες αναγνώρισαν ότι οι σχέσεις θα μπορούσαν να πάρουν αρνητική τροπή με βάση τις αποφάσεις της ηγεσίας.

Ο Σι σημείωσε ότι το φλέγον ερώτημα εάν οι ΗΠΑ και η Κίνα μπορούν να «ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη» - η ιδέα ότι προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι όταν μια αναδυόμενη δύναμη αμφισβητεί μια ισχυρότερη, πιο εδραιωμένη παγκόσμια αρχή - παραμένει, αν και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι σχέσεις θα παραμείνουν φιλικές.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ υποστήριξε στο Truth Social ότι ο Σι έβλεπε τις ΗΠΑ ως ένα «παρακμάζον έθνος» υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Πριν από δύο χρόνια, ήμασταν, στην πραγματικότητα, ένα έθνος σε παρακμή. Σε αυτό, συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Xi! Αλλά τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο καυτό έθνος οπουδήποτε στον κόσμο και ελπίζουμε ότι η σχέση μας με την Κίνα θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ!» έγραψε ο Τραμπ.

