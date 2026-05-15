Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρενέβη άμεσα μετά τη δημοσιοποίηση υλικού που σχετίζεται με την τραγωδία στην Ηλιούπολη, διατάσσοντας επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διαρροή σημειωμάτων και βίντεο που φέρονται να συνδέονται με τις δύο 17χρονες ανήλικες.

Η σχετική παραγγελία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με στόχο να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα μέσα από τη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων και εικόνων από τον τόπο του περιστατικού.

Πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη, στις 12 Μαίου, 2026

Σύμφωνα με την εισαγγελική παρέμβαση, η εκτεταμένη αναπαραγωγή πληροφοριών από ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, καθώς και η προβολή οπτικού υλικού, εγείρουν σοβαρά ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας των θυμάτων και των οικογενειών τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση τέτοιου περιεχομένου, ειδικά σε ευάλωτους ανηλίκους ή άτομα με ψυχική επιβάρυνση, λόγω πιθανής μιμητικής επίδρασης.

Στην παραγγελία γίνεται αναφορά και σε δημοσιεύματα που περιλαμβάνουν αποσπάσματα ή πληροφορίες από σημείωμα που φέρεται να άφησε ένα από τα κορίτσια προς τους γονείς της. Η Εισαγγελία ζητεί να εξεταστεί άμεσα η προέλευση και η διαρροή του υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν παραβιάστηκαν διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας ή προσωπικά δεδομένα.

Η έρευνα ανατέθηκε είτε στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών είτε σε εισαγγελικό λειτουργό της υπηρεσίας, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

