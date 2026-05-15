Ηλιούπολη: Λουλούδια και μηνύματα στον τόπο της τραγωδίας με τις δυο νεκρές 17χρονες

Συγκλονισμένη παραμένει η χώρα από την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας.

Η μία κοπέλα έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ η δεύτερη υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματα της το απόγευμα της Πέμπτης στις 19:55.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο φίλες είχαν αποφασίσει από κοινού να προχωρήσουν στην πράξη αυτή. Ανέβηκαν στην ταράτσα, έκλεισαν την πόρτα πίσω τους και, ακούγοντας μουσική με ακουστικά, έπεσαν στο κενό κρατώντας η μία το χέρι της άλλης.

Φίλοι, συμμαθητές και άνθρωποι της γειτονιάς περνούν από το σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λευκά και κόκκινα λουλούδια στη μνήμη της 17χρονης που έφυγε τόσο άδικα.

