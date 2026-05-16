Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

Ξεκινάει η δίκη παιδιάτρου της Ρόδου, ο οποίος κατηγορείται από τους γονείς ενός έφηβου, ότι η λανθασμένη διάγνωσή του, πριν από δύο χρόνια κατέληξε με απώλεια του αριστερού όρχεός του και στη μόνιμη υπογονιμότητά του, με τον γιατρό να αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια δια παραλείψεως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Δημοκρατικής,, οικογένεια Βούλγαρων, που διέμεναν στο νησί, τον Ιανουάριο του 2022, επισκέφθηκε εκτάκτως τον παιδίατρο, καθώς ο 16χρονος είναι έντονους πόνους στη βουβωνική χώρα.

Ο γιατρός, σύμφωνα με τη μήνυση διέγνωσε μετά από εξέταση, βουβωνοκήλη, χωρίς να θεωρήσει ότι η κατάσταση χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Αντί να παραπέμψει άμεσα τον ανήλικο σε χειρουργό, φέρεται να του συνέστησε να βελτιώσει τη διατροφή του και να χάσει βάρος, επισημαίνοντας ότι διαφορετικά θα έπρεπε να χειρουργηθεί σε πέντε με δέκα χρόνια. Χορήγησε στη μητέρα βεβαίωση για τις απουσίες του παιδιού από το σχολείο και δεν έδωσε καμία άλλη οδηγία ή σύσταση.

Δύο μέρες που έκριναν τη γονιμότητα του παιδιού

Ο πόνος ωστόσο δεν υποχώρησε, με συνέπεια οι γονείς να απευθυνθούν χειρουργό ουρολόγο ανδρολόγο, ο οποίος αντικρίζοντας την ανησυχητική εικόνα τους παρέπεμψε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Η διάγνωσή του δεν ήταν βουβωνοκήλη αλλά συστροφή αριστερού όρχεως, πάθηση που απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

Εκεί η κλινική εξέταση και το υπερηχογράφημα όρχεων επιβεβαίωσαν την ύποπτη συστροφή. Ο ανήλικος οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο. Ο έφηβος υποβλήθηκε σε ορχεκτομή του αριστερού όρχεως και καθήλωση του δεξιού.

Οι μεταγενέστερες εξετάσεις επιβεβαίωσαν αυτό που φοβόντουσαν οι γονείς. Το σπερμοδιάγραμμα και οι ορμονολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο νεαρός παρουσιάζει ελάχιστο αριθμό σπερματοζωαρίων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ακίνητα. Έκτοτε λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο παιδίατρος φέρεται να παρέλειψε να λάβει τα αναγκαία μέτρα, δεν αξιολόγησε ορθά τα συμπτώματα του ανηλίκου κατά παράβαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και δεν τον παρέπεμψε άμεσα σε χειρουργό, οδηγώντας έτσι στη νέκρωση του οργάνου και στη βαριά σωματική βλάβη που επακολούθησε. Η κατάσταση αυτή, δηλαδή η υπογονιμότητα ως αποτέλεσμα της επέμβασης, χαρακτηρίζεται ποινικά ως βαριά σωματική βλάβη.