«Θα τα πούμε το απόγευμα»: Η δήλωση-γρίφος του Σαμαρά από την Κρήτη

Snapshot Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα τις προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα.

Στην ομιλία του αναμένεται να ασκήσει κριτική στην εξωτερική πολιτική σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και στη διαχείριση της εθνικής κυριαρχίας.

Θα αναφερθεί επίσης στην οικονομική κατάσταση, επικεντρώνοντας στην ακρίβεια, τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την απώλεια αγοραστικής δύναμης. Snapshot powered by AI

Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα (Παρασκευή,05/06) ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το απόγευμα θα μιλήσει στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Είναι προφανές ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην αποψινή ομιλία Σαμαρά που θα γίνει στις 7:00 το απόγευμα με φόντο τις φήμες περί δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό. Πριν από την εκδήλωση, ο κ. Σαμαράς επισκέφθηκε το πρωί την Περιφέρεια Κρήτης, όπου είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.

O κ. Σαμαράς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Σταύρο Αρναουτάκη, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία τους, η οποία – όπως είπε – ξεκίνησε από την περίοδο που οι δύο άνδρες συνυπήρχαν στις Βρυξέλλες ως ευρωβουλευτές. «Είχα τη μεγάλη χαρά να γίνουμε φίλοι με τον Σταύρο από την εποχή που ήμασταν μαζί στις Βρυξέλλες. Από τότε ακολουθώ μια ευθεία γραμμή φιλίας, την οποία ποτέ δεν θα αφήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον κ. Αρναουτάκη ως «άνθρωπο της αλήθειας, του αγώνα και κοντά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός εξήρε ακόμη την αγάπη του Περιφερειάρχη για την Κρήτη, σημειώνοντας ότι «ακτινοβολούσε πάντα μια μεγάλη αγάπη για την Κρήτη», ενώ του ευχήθηκε καλή επιτυχία στις προσπάθειες που καταβάλλει για το καλό του νησιού.

Ωστόσο, το πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην αποχώρησή του από την Περιφέρεια, όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με ενδεχόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες και τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Στην ερώτηση «Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε;», ο κ. Σαμαράς απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, περιοριζόμενος να πει: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα (στο Επιμελητήριο)».

Τι θα πει το απόγευμα ο πρώην πρωθυπουργός;

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πραγματοποιήσει μια συνολική και σκληρή ιδεολογική παρέμβαση, η οποία θα κινηθεί σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Μέτωπο στα Εθνικά Θέματα: Ο πρώην πρωθυπουργός για άλλη μια φορά αναμένεται να αφήσει αιχμές για τα ελληνοτουρκικά. Θα επαναλάβει τις πάγιες θέσεις του κατά των υποχωρήσεων και του «κατευνασμού» στην εξωτερική πολιτική και θα ασκήσει έντονη κριτική για τη διαχείριση της εθνικής κυριαρχίας και των κυβερνητικών επιλογών. Οικονομία και Καθημερινότητα: Στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθεί και η κριτική του για την αχαλίνωτη ακρίβεια. Αναμένεται να εστιάσει στα προβλήματα της αγοράς, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην απώλεια αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Δεν αποκλείεται να παρουσιάσει μια εναλλακτική οικονομική πρόταση με σαφές κοινωνικό και πατριωτικό πρόσημο. Το «νεύμα» για το νέο κόμμα: Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ομιλία θα δώσει το σύνθημα για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς όμως να ανοίξει πλήρως όλα τα χαρτιά του. Η επιλογή της Κρήτης για αυτή την πρώτη μεγάλη εμφάνιση δεν είναι τυχαία. Ο Αντώνης Σαμαράς επιλέγει μια περιοχή με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος για να στείλει ένα μήνυμα ανατροπής των πολιτικών ισορροπιών. Το αν η αποψινή ομιλία θα αποτελέσει την επίσημη «ιδρυτική διακήρυξη» ενός νέου κόμματος ή το τελικό τελεσίγραφο προς το Μέγαρο Μαξίμου, θα ξεκαθαρίσει σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο. Στην γαλάζια πολυκατοικία πάντως επικρατεί αμηχανία για τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

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