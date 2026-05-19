Σαμαράς: Μείζονα ερωτήματα για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο

Με αιχμές κατά της κυβέρνησης ήταν το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, καθώς κάνει αναφορά στην απόφαση του ΚΥΣΕΑ να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο, μέσω ανάρτησής του.

«Προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», γράφει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς.

Παράλληλα προτρέπει την κυβέρνηση να «ζητήσει άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές», και σημειώνει πώς «δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών», ενώ κλείνει καταλήγει τονίζοντας: «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους!»