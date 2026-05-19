Χανιά: Το Σάββατο (23/5) τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη

Είκοσι χρόνια μετά τη θυσία του ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη, τα Χανιά συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη του αθάνατου «Ίκαρου».

Μετά την προτομή που έχει τοποθετηθεί στην οδό Ακρωτηρίου, αλλά και την ονοματοδοσία του αθλητικού κέντρου στον Κουμπέ, η μορφή του Κώστα Ηλιάκη θα αποκτήσει ακόμη πιο ξεχωριστή θέση στον χώρο, καθώς το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα το ερχόμενο Σάββατο (23/5), αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια νέας προτομής στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου που φέρει το όνομά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προτομή αποτελεί δωρεά της Πολεμικής Αεροπορίας προς τον Δήμο Χανίων, ως ελάχιστο φόρο τιμής στον Σμηναγό που έπεσε υπερασπιζόμενος τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας είχαν γίνει ενέργειες και επαφές με τον πρώην Αρχηγό ΓΕΑ Θεμιστοκλή Μπουρολιά, ο οποίος είχε υπηρετήσει και ως διοικητής της 115 Πτέρυγας Μάχης στα Χανιά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

12:50: Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων και επισήμων

13:00: Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης

13:15: Χαιρετισμοί – Ομιλίες

Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης

Δήμαρχος Καρπάθου, Μιχαήλ Φελλουζής

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Οικογένεια Ηλιάκη

13:45: Αποκαλυπτήρια Προτομής του Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη

13:50: Καταθέσεις στεφάνων

14:00: Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος

14:05: Πέρας τελετής