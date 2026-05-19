Τασούλας: «Εργαζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων»

«Η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και προσηλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο μήνυμά του, με αφορμή την 19η Μαϊου, Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Όπως σημειώνει: «Σήμερα, τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό και την ιστορική μας συνείδηση» και προσθέτει ότι «Η ημέρα αυτή αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης».

Ειδικότερα, στο μήνυμά του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Σήμερα, τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό και την ιστορική μας συνείδηση. Και ταυτόχρονα τιμάμε έναν λαό, έναν πολιτισμό, μια ιστορία, που διένυσε τους αιώνες με περιόδους ακμής και λαμπρότητας, ως την ανείπωτη βαρβαρότητα των διώξεων και του ξεριζωμού. Η ημέρα αυτή αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης.

Ο Ποντιακός Ελληνισμός, παρά τις αδιανόητες δοκιμασίες και τις τραγικές απώλειες που τον σημάδεψαν στις αρχές του 20ου αιώνα, κατόρθωσε να επιβιώσει βρίσκοντας καταφύγιο στη μητέρα πατρίδα, να δημιουργήσει με ακατάβλητη ενεργητικότητα και ηθικό σθένος και να συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδο της χώρας μας. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας.

Η Ελλάδα, πιστή στις αρχές της δημοκρατίας, της ειρήνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζει να προωθεί τον διάλογο, τη συμφιλίωση και τη διεθνή συνεργασία. Η αναγνώριση ιστορικών εγκλημάτων δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης, αλλά θεμέλιο για έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύουν.

Σήμερα, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών. Η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων μάς καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και προσηλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών».

