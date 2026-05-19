Δένδιας για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων - Ελάχιστο χρέος μας»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στην εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής,

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, με αφορμή την Ημέρα Εθνικής Μνήμης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για ένα από τα μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ο αιώνα και τόνισε πως η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης είναι «ελάχιστο χρέος μας».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

107 χρόνια μετά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ένα από τα μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ο αιώνα, τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων.

Τιμάμε παράλληλα τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική & κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και τη συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς αγώνες.

Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης είναι στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας και το ελάχιστο χρέος μας.

107 χρόνια μετά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ένα από τα μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ο αιώνα, τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων.



Τιμάμε παράλληλα τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική & κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και τη… pic.twitter.com/vRQQp8Z8oU — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 19, 2026

Διαβάστε επίσης