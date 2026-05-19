El Niño - Επιστήμονες προειδοποιούν: 8 στα 10 κλιματικά μοντέλα δείχνουν το ακραίο σενάριο

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Το Ελ Νίνιο θα μπορούσε να έχει ιστορικές επιπτώσεις που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και 140 χρόνια

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το Ελ Νίνιο του 2026-2027. Θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών και να προκαλέσει ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα.

Η ανησυχία για το φαινόμενο El Niño έχει αναζωπυρωθεί μεταξύ των επιστημόνων, αφότου πολλά κλιματικά μοντέλα άρχισαν να συμφωνούν σε κάτι που δεν ακούγεται καθόλου καλό για τα επόμενα χρόνια.

Γιατί οι επιστήμονες ανησυχούν για το 2026

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες και τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν πλέον αυξανόμενες πιθανότητες εμφάνισης του φαινομένου Ελ Νίνιο προς τα τέλη του 2026. Ορισμένα υπολογιστικά μοντέλα υποδηλώνουν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό Ωκεανό θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά έντονη, γι’ αυτό και ορισμένοι ερευνητές και μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο «Σούπερ Ελ Νίνιο».

Ο κόσμος έχει βιώσει αρκετές σημαντικές εκδηλώσεις του φαινομένου «Σούπερ Ελ Νίνιο» στο παρελθόν, ειδικά κατά τα έτη 1982-1983, 1997-1998 και 2015-2016. Αυτά τα φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, ξηρασίες, λεύκανση των κοραλλιών, πυρκαγιές, καταστροφές στις καλλιέργειες και σημαντικές οικονομικές απώλειες σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Μία από τις πιο καταστροφικές περιόδους Ελ Νίνιο στην καταγεγραμμένη ιστορία συνέβη κατά τη διάρκεια των ετών 1877 έως 1878. Το φαινόμενο αυτό συνέβαλε σε εκτεταμένες ξηρασίες και λιμούς σε περιοχές της Ασίας, της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αν και οι ιστορικοί εξηγούν επίσης ότι οι αποικιακές πολιτικές, οι εξαγωγές τροφίμων και η κακή διακυβέρνηση επιδείνωσαν σημαντικά την καταστροφή.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς οι θερμοκρασίες των ωκεανών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ήδη ασυνήθιστα υψηλές λόγω της μακροχρόνιας υπερθέρμανσης του πλανήτη. Εάν ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο αναπτυχθεί πάνω από αυτές τις ήδη αυξημένες θερμοκρασίες, θα μπορούσε να εντείνει ακόμη περισσότερο τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Πόσο ισχυρό μπορεί να είναι αυτό το El Niño;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το γεγονός που θα μπορούσε να σχηματιστεί μεταξύ του τέλους του 2026 και των αρχών του 2027 θα έχει μια ένταση που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και περισσότερα από 140 χρόνια , κάτι που ήδη έχει απασχολήσει τους ειδικούς.

Γιατί ανησυχούν τόσο πολύ;

Η προειδοποίηση έρχεται επειδή σχεδόν 8 στα 10 κλιματικά μοντέλα υποδεικνύουν ένα πολύ ισχυρό σενάριο, παρόμοιο ακόμη και με αυτό του 1877-1878, το οποίο ήταν ένα από τα πιο ακραία που έχουν καταγραφεί.

Το Ελ Νίνιο συμβαίνει όταν το νερό στον Ειρηνικό Ωκεανό κοντά στον ισημερινό θερμαίνεται περισσότερο από το κανονικό. Αυτό αλλάζει το κλίμα σε πολλά μέρη του κόσμου: ορισμένα μέρη βιώνουν ξηρασία, ενώ άλλα βιώνουν πολύ έντονες βροχοπτώσεις .

Οι επιστήμονες λένε επίσης ότι όλα μπορεί να φαίνονται πιο δυνατά τώρα, επειδή οι ωκεανοί είναι θερμότεροι και ο πλανήτης είναι ήδη «επιβαρυμένος» από την κλιματική αλλαγή.

Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί 100% ακόμη, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανές θερμοκρασίες ρεκόρ το 2027 , εκτός από πιο έντονους τυφώνες, δασικές πυρκαγιές και προβλήματα με το νερό και τα τρόφιμα.

