Καιρός: Αγωνία για το El Niño - Φόβοι για μεγάλη έξαρσή του μέσα στον Ιούλιου

Snapshot Το Κέντρο Πρόβλεψης Κλίματος της NOAA προβλέπει πιθανή εμφάνιση φαινομένου Ελ Νίνιο με πιθανότητα 82% μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2026.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να διατηρηθεί έως τον χειμώνα του Βόρειου Ημισφαιρίου 2026–2027 με πιθανότητα 96%.

Οι τρέχουσες συνθήκες ENSO είναι ουδέτερες, με μέσες θερμοκρασίες επιφάνειας θάλασσας κοντά στο φυσιολογικό στον ανατολικό

κεντρικό ισημερινό Ειρηνικό.

Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για την ένταση του Ελ Νίνιο, καθώς καμία κατηγορία έντασης δεν έχει πιθανότητα πάνω από 37%.

Το Ελ Νίνιο προκαλεί θέρμανση της επιφάνειας του ωκεανού στον τροπικό Ειρηνικό και μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρες και ξηρασίες που επηρεάζουν τις αγροτικές αποδόσεις. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κέντρου Πρόβλεψης Κλίματος της NOAA που δημοσιεύθηκε σήμερα, είναι πιθανό να αναπτυχθεί φαινόμενο Ελ Νίνιο νωρίς, με πιθανότητα 82% μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2026, και να διατηρηθεί έως και τον χειμώνα του Βόρειου Ημισφαιρίου 2026–2027, με πιθανότητα 96% μεταξύ Δεκεμβρίου 2026 και Φεβρουαρίου 2027.

Κατά τον τελευταίο μήνα επικράτησαν ουδέτερες συνθήκες ENSO, όπως δείχνουν οι σχεδόν μέσες θερμοκρασίες επιφάνειας της θάλασσας στον ανατολικό-κεντρικό ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό. Η τελευταία εβδομαδιαία τιμή του δείκτη Niño-3.4 ήταν +0,4°C, ενώ οι δείκτες Niño-4 και Niño-1+2 διαμορφώθηκαν σε +0,5°C και +1,0°C αντίστοιχα.

Ο δείκτης θερμοκρασίας του υπεδάφιου ισημερινού ωκεανού (με μέσο όρο από 180° έως 100°W) αυξήθηκε για έκτο συνεχόμενο μήνα, με εκτεταμένες και σημαντικά υψηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού σε ολόκληρο τον ισημερινό Ειρηνικό. Ανωμαλίες δυτικών ανέμων καταγράφηκαν πάνω από τον δυτικό ισημερινό Ειρηνικό στα χαμηλά επίπεδα της ατμόσφαιρας, ενώ εμφανίστηκαν και πάνω από τον κεντρικό και ανατολικό-κεντρικό Ειρηνικό στα υψηλά επίπεδα.

Η μεταφορά θερμότητας και υγρασίας παρέμεινε κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα πάνω από τον ισημερινό κοντά στη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας, ενώ καταγράφηκε καταστολή της νεφικής δραστηριότητας γύρω από την Ινδονησία. Συνολικά, το συνδεδεμένο σύστημα ωκεανού-ατμόσφαιρας εξακολουθούσε να αντανακλά ουδέτερες συνθήκες ENSO, όπως σημειώνει η NOAA στο τελευταίο της δελτίο.

Μεγάλη αβεβαιότητα για την ένταση

Το πολυμοντελικό σύστημα πρόγνωσης της Βόρειας Αμερικής (NMME), συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου NCEP CFSv2, ευνοεί την ανάπτυξη Ελ Νίνιο μέσα στον επόμενο μήνα και τη διατήρησή του κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2026-27 στο Βόρειο Ημισφαίριο.

«Παρότι η εμπιστοσύνη για την εμφάνιση του Ελ Νίνιο έχει αυξηθεί σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, παραμένει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη μέγιστη έντασή του, καθώς καμία κατηγορία έντασης δεν ξεπερνά πιθανότητα 37%. Τα ισχυρότερα επεισόδια Ελ Νίνιο στην ιστορία χαρακτηρίζονται από σημαντική σύζευξη ωκεανού και ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μένει να φανεί αν αυτό θα συμβεί και το 2026», επισημαίνεται.

Συνοπτικά, το Ελ Νίνιο είναι πιθανό να εμφανιστεί νωρίς, με πιθανότητα 82% μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2026, και να διατηρηθεί έως τον χειμώνα του Βόρειου Ημισφαιρίου 2026-2027, με πιθανότητα 96% μεταξύ Δεκεμβρίου 2026 και Φεβρουαρίου 2027.

Τι είναι το Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο είναι η θέρμανση της επιφάνειας του ωκεανού στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Προκαλεί ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των υδάτων, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και ξηρασίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις αγροτικές αποδόσεις. Όταν η ταλάντωση Ελ Νίνιο – Νότιας Ταλάντωσης (ENSO) βρίσκεται σε ουδέτερη φάση, οι θερμοκρασίες των υδάτων παραμένουν κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, οδηγώντας σε πιο σταθερές καιρικές συνθήκες και ενδεχομένως καλύτερες αποδόσεις στις καλλιέργειες.

Διαβάστε επίσης