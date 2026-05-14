Αλλάζει ο καιρός: Πότε και πού βρέξει - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Τρίτη

Αστάθεια με υφέσεις και εξάρσεις θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος:

Το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή) η περιοχή μας θα καλύπτεται από υψηλές πιέσεις, με αποτέλεσμα την απουσία αξιόλογων βροχών (περιορισμένη αστάθεια στη βόρεια χώρα και ίσως στη ΒΔ Ελλάδα), την επικράτηση ανέμων με ένταση το πολύ 5 μποφόρ και τον σχηματισμό τοπικών ομιχλών νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά αυτής της εποχής (μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές 24 με 26 βαθμοί).

Το Σάββατο (16/5), οι συνθήκες θα γίνουν ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και το βράδυ στο Β-ΒΑ Αιγαίο. Από πλευράς έντασης, οι σημαντικότερες βροχές θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τη Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη ΒΔ Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα φθάσει ακόμα και τους 30 βαθμούς (Κρήτη).

Την Κυριακή (17/5), ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος. Στις εξαιρέσεις η Α. Μακεδονία και η Θράκη, όπου δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά και πρόσκαιρα. Οι άνεμοι βαθμιαία θα γίνουν παντού Δ-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τη Δευτέρα (18/5), προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και δεν αποκλείεται να βρέξει πρόσκαιρα στα ορεινά κυρίως της Α. Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά αυτής της εποχής.

Την Τρίτη (19/5), η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί, με αποτέλεσμα την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Ως προς τους ανέμους και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες αλλαγές.

