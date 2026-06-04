Τύλιξαν γέφυρα με αλουμινόχαρτο στο Λονδίνο: Το κόλπο για την καταπολέμηση του καύσωνα
Οι τεχνικοί στο Λονδίνο κάλυψαν ιστορική γέφυρα με ειδικά φύλλα αλουμινίου για να την προστατεύσουν από επικίνδυνες ρωγμές λόγω του σφοδρού κύματος ζέστης
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Το σφοδρό κύμα ζέστης που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ακόμα και σε βασικές υποδομές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιστορική γέφυρα Hammersmith στο Δυτικό Λονδίνο, η οποία επιστράτευσε μια μάλλον ασυνήθιστη «ενδυμασία» για να προστατευτεί από τις ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών.
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