Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Snapshot Σήμερα αναμένονται τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές και γύρω από ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας, με έμφαση στην Πάρνηθα και τις βορειότερες περιοχές της Αττικής.

Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια και θερμών από τη βόρεια Αφρική προκαλεί έντονη αστάθεια στον καιρό.

Το Σάββατο θα επηρεαστούμε από δύο βαρομετρικά χαμηλά, οδηγώντας σε αυξημένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, όπως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Αναμένεται επιστροφή έντονης αφρικανικής σκόνης, με λασποβροχές στα νότια και ανατολικά τμήματα, ιδιαίτερα στην Κρήτη και στην Αττική το Σάββατο προς το μεσημέρι και απόγευμα. Snapshot powered by AI

Μετά τη θερμή εισβολή, κατά την οποία φτάσαμε ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου στα βορειότερα τμήματα της Αττικής, περνάμε πλέον σε ένα πιο ανοιξιάτικο αλλά και ασταθές σκηνικό καιρού, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη.

Σήμερα θα είναι μία ημέρα με ιδιαίτερη αστάθεια, καθώς επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση τοπικών καταιγίδων. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα κινηθούν μέχρι και την κεντρική χώρα, ενώ αντίθετα θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική θα επιμείνουν στα νοτιότερα τμήματα. Αυτή η έντονη θερμοκρασιακή και βαρομετρική διαφορά δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη τοπικών βροχών και καταιγίδων, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες γύρω από τους ηπειρωτικούς ορεινούς όγκους.

Μάλιστα, στις θαλάσσιες περιοχές οι καταιγίδες δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις λόγω των ισχυρών ανοδικών κινήσεων στην ατμόσφαιρα.

Σήμερα, προς το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, θα είναι ευνοϊκές οι συνθήκες ώστε να εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες ακόμη και γύρω από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, επηρεάζοντας κυρίως τις βορειότερες περιοχές της Αττικής.

Το Σάββατο αναμένουμε μία ημέρα με περισσότερες βροχές, καθώς θα μας επηρεάσουν δύο βαρομετρικά χαμηλά: ένα από τις ακτές της βόρειας Αφρικής και ένα ακόμη από την περιοχή της Ιταλίας, το οποίο θα κινηθεί βορειοανατολικότερα. Η αλληλεπίδραση αυτών των δύο συστημάτων θα ενισχύσει την αστάθεια και θα ευνοήσει περισσότερες βροχές και καταιγίδες.

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, με τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως προς το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία αλλά και το δυτικό τμήμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, θα έχουμε και επιστροφή της αφρικανικής σκόνης. Μάλιστα, το νέο αυτό επεισόδιο φαίνεται πιο έντονο σε σχέση με το προηγούμενο, κυρίως προς τα νοτιότερα τμήματα της χώρας και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Έτσι, οι βροχές που θα εκδηλωθούν στα νότια και ανατολικά τμήματα θα έχουν κατά τόπους χαρακτήρα λασποβροχής.

Λασποβροχές το Σάββατο θα σημειωθούν ακόμη και στην Αττική προς το μεσημέρι απόγευμα.

