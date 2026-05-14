Αρναούτογλου: Συννεφιασμένος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Σάββατο με ισχυρές καταιγίδες και σκόνη

Snapshot Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στην ορεινή Αττική και στα κεντρικά της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει τοπικά έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή βροχές προβλέπονται κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.

Από τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο θα επιδεινωθεί ο καιρός στα δυτικά με ισχυρά φαινόμενα, ιδιαίτερα από την Πάτρα έως την Ήπειρο.

Η κακοκαιρία θα εξασθενήσει σταδιακά από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Την Κυριακή αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 29 βαθμούς στα νότια, και σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ ακόμη και στην ορεινή Αττική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και τοπικά θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα νότια. Η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί αργά το βράδυ, ενώ την Παρασκευή βροχές προβλέπονται κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.

Το Σάββατο φαίνεται να πλησιάζει νέο σύστημα κακοκαιρίας από την κεντρική Μεσόγειο. Από τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο ο καιρός θα αρχίσει να επιδεινώνεται στα δυτικά, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα επεκταθούν από την Αττική και βορειότερα. Στη δυτική και κυρίως στη βορειοδυτική χώρα τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Έντονες καταιγίδες προβλέπονται ιδιαίτερα στη ζώνη από την Πάτρα έως την Ήπειρο.

Από το βράδυ του Σαββάτου η κακοκαιρία θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Την Κυριακή, ωστόσο, ο υδράργυρος θα παρουσιάσει άνοδο και στα νότια ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το Σάββατο και την Κυριακή αναμένεται σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS