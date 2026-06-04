Δημοσκοπήσεις: Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, το comeback Τσίπρα και τα συντρίμμια της κεντροαριστεράς

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστά κοντά στο 30% και διαφορά περίπου 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας, με το νέο κόμμα του, αναδεικνύεται δεύτερος και κύριος αντίπαλος της ΝΔ, συγκεντρώνοντας πάνω από 12% έως 16% στις δημοσκοπήσεις.

Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει διψήφια ποσοστά και διεκδικεί θέση πρωταγωνιστή, απορροφώντας ψήφους από διάφορα κόμματα και την αποχή.

Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί σημαντικά, φτάνοντας έως και την τέταρτη θέση, αντιμετωπίζοντας τη μεγαλύτερη στρατηγική κρίση του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης, με σημαντική μετακίνηση ψηφοφόρων προς το νέο κόμμα του Τσίπρα. Snapshot powered by AI

Οι πρώτες τέσσερις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν μετά την επίσημη εμφάνιση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφουν μια εντυπωσιακή αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Οι μετρήσεις των Real Polls, ALCO, Opinion Poll και Pulse αποτυπώνουν μια νέα πραγματικότητα: η αντιπολίτευση αλλάζει μορφή, αλλά η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητείται.

Παρά τις διαφορές που εμφανίζουν οι εταιρείες στις επιμέρους μετρήσεις, όλες συγκλίνουν στο ίδιο βασικό συμπέρασμα: η ΝΔ παραμένει πρώτη με μεγάλη διαφορά, ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται άμεσα σε ηγέτη της αντιπολίτευσης, ενώ η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει ισχυρή εκλογική είσοδο απορροφώντας ψήφους από σχεδόν ολόκληρο το φάσμα της διαμαρτυρίας.

Από το 29% έως το 30,5% η ΝΔ

Το πρώτο σταθερό εύρημα είναι η αντοχή της Νέας Δημοκρατίας. Στη Real Polls η ΝΔ καταγράφεται στο 29,1%. Στην Pulse εμφανίζεται στο 29,5%. Στην Opinion Poll φθάνει στο 30,5%, διατηρώντας διαφορά περίπου 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Ακόμη και στην ALCO, όπου τα ποσοστά είναι χαμηλότερα λόγω διαφορετικής μεθοδολογίας, η εικόνα της πολιτικής κυριαρχίας της ΝΔ παραμένει αδιαμφισβήτητη. Με άλλα λόγια, τέσσερις διαφορετικές εταιρείες συμφωνούν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μοναδική πολιτική δύναμη που κινείται κοντά στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, χωρίς να διαφαίνεται κάποιος άμεσος διεκδικητής της πρωτιάς.

Ο Τσίπρας γίνεται αμέσως αξιωματική αντιπολίτευση

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αφορά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στη Real Polls καταγράφεται στο 16,1%, επίδοση που τον φέρνει με άνεση στη δεύτερη θέση. Η Opinion Poll τον μετρά στο 15,5%. Η Pulse επίσης στο 15,5% στην εκτίμηση ψήφου. Στην ALCO εμφανίζεται στο 12,8%, παραμένοντας ωστόσο καθαρά δεύτερος. Πρόκειται ίσως για το μοναδικό εύρημα που επαναλαμβάνεται με τόσο μεγάλη συνέπεια. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται δεύτερος, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τμήματα ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Η εικόνα αυτή σημαίνει ότι πριν ακόμη οργανωθεί πλήρως, το νέο κόμμα Τσίπρα αναδεικνύεται αυτομάτως σε αξιωματική αντιπολίτευση.

Η Καρυστιανού είναι ο δεύτερος μεγάλος κερδισμένος

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού. Στη Real Polls καταγράφεται στο 13,1%. Στην Opinion Poll φθάνει στο 12,6%. Στην Pulse κινείται κοντά στο 10%-11%. Στην ALCO δίνει μάχη με το ΠΑΣΟΚ για την τρίτη θέση. Τα ποσοστά αυτά καθιστούν το νέο κόμμα της τον δεύτερο μεγάλο κερδισμένο των εξελίξεων. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα καταφέρνει να συγκεντρώσει διψήφια επιρροή και να διεκδικεί θέση πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό. Η μεγαλύτερη δεξαμενή ψήφων της φαίνεται να προέρχεται από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από πολίτες που μέχρι πρότινος επέλεγαν την αποχή.

Ο μεγάλος χαμένος είναι ο Ανδρουλάκης

Αν υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που πληρώνει άμεσα το κόστος των νέων εξελίξεων, αυτός είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Real Polls το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί κάτω από το 10%. Στην Opinion Poll καταγράφεται στο 10,5% και περνά στην τέταρτη θέση. Στην Pulse κινείται γύρω στο 10%-11%, δίνοντας μάχη με την Καρυστιανού. Στην ALCO η απόσταση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού βρίσκεται στα όρια του στατιστικού λάθους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να χάνει τον ρόλο του βασικού εκφραστή της αντιπολίτευσης, ενώ σε δύο μετρήσεις βρίσκεται ακόμη και στην τέταρτη θέση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στα όρια της πολιτικής εξαΰλωσης

Ο μεγαλύτερος χαμένος σε κομματικό επίπεδο είναι αναμφίβολα ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότερες μετρήσεις τον καταγράφουν στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται ακόμη και κάτω από το όριο του 3%. Η μετακίνηση ψηφοφόρων προς το νέο κόμμα Τσίπρα είναι σχεδόν καθολική, αφήνοντας πίσω ένα κόμμα που από κυβερνητική δύναμη κινδυνεύει να μετατραπεί σε πολιτικό υποσημείωμα.

Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής

Η είσοδος δύο νέων διψήφιων κομμάτων συμπιέζει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις εκτός Βουλής. Το ΜέΡΑ25 παραμένει κάτω από το όριο εισόδου. Η Φωνή Λογικής κινείται οριακά γύρω από το 3%.

Αρκετά μικρότερα κόμματα όπως η Νίκη και η Νέα Αριστερά (που διασπάστηκε πρόσφατα) αλλά και το κόμμα Κασσελάκη βλέπουν πλέον τις πιθανότητες κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης να περιορίζονται σημαντικά.

Το πραγματικό μήνυμα των δημοσκοπήσεων

Το βασικό πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι οι νέοι σχηματισμοί δεν αποδυναμώνουν πρωτίστως τη Νέα Δημοκρατία. Αναδιατάσσουν κυρίως τον χώρο της αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της παλιάς εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ και διεκδικεί εκ νέου τον ρόλο του βασικού αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Καρυστιανού συγκεντρώνει το κύμα διαμαρτυρίας που μέχρι σήμερα διαχεόταν σε πολλά μικρότερα κόμματα. Και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη στρατηγική κρίση από την εποχή της επιστροφής του σε διψήφια ποσοστά. Τέσσερις διαφορετικές δημοσκοπήσεις, μέσα σε λίγες ημέρες, καταγράφουν την ίδια εικόνα: η αντιπολίτευση αλλάζει πρόσωπο, αλλά η κορυφή του πολιτικού συστήματος παραμένει προς το παρόν αμετακίνητη.

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