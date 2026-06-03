Πάντα μπροστά ο Κυριάκος, Μάχη για την 3η θέση δίνει το ΠΑΣΟΚ, Βαθιά Παρασκευή το όργανο

Έσκασαν στον πολιτικό καμβά σαν σταγόνες χρώματος σε έλλειψη βαρύτητας. Αιωρούνται εδώ κι εκεί στο σύμπαν της Αριστεράς χωρίς ύπαρξη, χωρίς σώμα, αλλά όχι και χωρίς στόχο. Προσφέρουν τέρψη και μιντιακή ευχαρίστηση, αλλά προς το παρόν δεν μοιάζει να καλύπτουν κάποια ανάγκη υπαρκτή της κοινωνίας που εξακολουθεί να αναζητά σταθερότητα, προοπτική και λύσεις στα προβλήματα του σήμερα. Ίσως σε επόμενο χρόνο να σχηματίσουν ένα πολιτικό έργο Τέχνης, που αν «πείσει», να ανέβει στο βάθρο του Μαξίμου.

Μόνος του

Προς το παρόν εκεί στέκεται μόνος ο Κυριάκος. Τον Πρωθυπουργό εξακολουθούν να εμπιστεύονται μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης οι περισσότεροι. Το εύρημα στην ερώτηση για την καταλληλότητα είναι το πλέον σταθερό σε όλες τις δημοσκοπήσεις...

...το ίδιο και στην έρευνα της Pulse του Γιώργου Αράπογλου για τον ΣΚΑΪ.

Ο Αράπογλου στην εκτίμηση ψήφου βγάζει επίσης πρώτη μακράν τη Νέα Δημοκρατία, επιβεβαιώνει την δυναμική είσοδο της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, και δίνει το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ οριακά τρίτο, μπροστά 0,5% από το κόμμα της κ. Καρυστιανού.

Μάχη για την 3η θέση

Η μάχη για την τρίτη θέση και σ’ αυτή την δημοσκόπηση εντείνει τη νευρικότητα στη Χαριλάου Τρικούπη που αλλάζει κάπως το τροπάρι. Προσπαθεί να πει ότι υπάρχουν καλές και κακές δημοσκοπήσεις αφού κατάλαβε πως η εικόνα του κόμματος που πετάει πέτρες στους δημοσκόπους δεν είναι καλή.

«Η κριτική η δική μας δεν είναι συλλήβδην στις δημοσκοπήσεις» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου Τσουκαλάς (ΕΡΤ). «Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί μια δημοσκόπηση την ίδια μέρα να δείχνει μια, μισή μονάδα, η άλλη οκτώ μονάδες. Εσείς λέτε ότι είναι λογικό αυτό; Είναι στατιστικό λάθος; Ο Κ. Τσουκαλάς προσπαθεί να μαζέψει τις εντυπώσεις αποδίδοντας μάλιστα «στον κόσμο», την αμφιβολία για τα ευρήματα δημοσκοπήσεων.

‘Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας. Με προβληματίζει το ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα. Και έχω μία εντύπωση, στον κόσμο την ακούω, δεν την υιοθετώ. Τι λέει ο κόσμος; Αν βγει μια δημοσκόπηση και πει 8 μονάδες ενώ δεν ισχύει αυτό, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Σταματάω εδώ για τις δημοσκοπήσεις. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει».

Καταγγελία

Εν τω μεταξύ στον ΣΕΔΕΑ, υπάρχει όργανο που έχει αρμοδιότητα να διερευνά καταγγελίες περί μη εγκυρότητας δημοσκοπήσεων. Επικεφαλής είναι ο Δημήτρης Μαύρος της MRB. Ο ίδιος ρωτήθηκε (realfm) εάν το ΠΑΣΟΚ προσέφυγε για τις καταγγελίες περί μη έγκυρων δημοσκοπήσεων και απάντησε ως εξής: ήρθαν κάποιοι και τους εξηγήσαμε τι πρέπει να γίνει, αλλά όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία. Και η διερεύνηση δεν γίνεται αυτεπάγγελτα, πρέπει να γίνει καταγγελία.

Καταλάβαμε πράγματι.

Το τενεκεδάκι

Το ΠΑΣΟΚ δεν σπρώχνει μόνο την αντίδρασή του για δημοσκοπήσεις προς τα πίσω, μετά τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν. Προς τα πίσω έσπρωξε και τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου η οποία αναπόφευκτα θα είχε κάτι να πει για τις ιδέες του Χάρη Δούκα περί συνεργασίες με Αλέξη για να πέσει ο Κυριάκος. Αντί για σήμερα, η συνεδρίαση μετακινήθηκε στην Παρασκευή. Παρασκευή ντάλα μεσημέρι Ιουνίου, με ανάμεσα στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Συριζα. Πονηρά σκεπτόμενοι στην Χαριλάου Τρικούπη ότι η συνεδρίαση δεν θα τραβήξει την προσοχή. Φυσικά κάνουν λάθος και σ’ αυτό.

Διαγραφές και Διαγραφές

Κι αν στην περίπτωση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου -είχε επισημάνει πως αν το ΠΑΣΟΚ λάμβανε 20% στις δημοσκοπήσεις δεν θα έβρισε χώρο ο Τσίπρας-, η διαδικασία διαγραφής έγινε ψεκάστε σκουπίστε, στην περίπτωση Δούκα, πρωτοκλασάτα στελέχη όπως η Διαμαντοπούλου εκτιμούν (Παραπολιτικά fm), ότι «οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα». Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούνιο θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια και ζήτησε να γίνει Συνέδριο Νεολαίας. Ωραία ιδέα, αρκεί να βρουν ποιοι θα λάβουν μέρος. Εν των μεταξύ ούτε Νομαρχιακές δεν λειτουργούν σε πολλές περιοχές τρομάρα τους.

Μικρόκοσμος

Επιστρέφοντας στην κινητικότητα που δημιούργησε η ανακοίνωση από τον Αλέξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στον χώρο, εφτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς πήραν φιλικά το καπελάκι τους κι έγιναν ανεξάρτητοι.

Ενώ μια εξ αυτών, η κ. Αχτσιόγλου αφήνει και την βουλευτική έδρα, την οποία παραλαμβάνει ένα ιστορικό στέλεχος, ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο τελευταίος ετοιμάζεται να περάσει απευθείας στην δεξαμενή των ανεξάρτητων, και όχι στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο βγήκε η έδρα στον δυτικό τομέα.

Παρά τις εκτιμήσεις ότι οι 6+1 θα καταλήξουν στην ΕΛΑΣ, το Μαντείο παρατηρεί στις λεπτομέρειες, ότι η Έφη Αχτσιόγλου ετοιμάζεται να ριχτεί με τα μούτρα στην δουλειά στο δικηγορικό της γραφείο. Ενώ κι ο κ. Χαρίτσης, ίσως ο πιο ‘κοντινός’ στην ΕΛΑΣ, δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στην δουλειά του (Action24), αντί να επιστρέψει στην Βουλή.

Με δεδομένο ότι το αερόστατο του Αλέξη ανεβαίνει και το τελευταίο που χρειάζεται είναι βαρίδια που θα το κρατήσουν κάτω, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Κι αυτό το ξέρουν πολύ καλά Τζανακό, και Νάσος και Χουσεΐν, και Θεανώ και Τζούφη.

Σας φιλώ

Η Πυθία