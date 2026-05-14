Καιρός: Έρχονται 2 βαρομετρικά χαμηλά - Φέρνουν βροχές, χαλάζι και αφρικανικό σκόνη

Snapshot Η Ελλάδα θα βιώσει φάση έντονης αστάθειας με μπόρες και καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα, χωρίς απαραίτητα να συνοδεύεται από κακοκαιρία.

Σήμερα και αύριο Παρασκευή αναμένονται καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, με πιθανή χαλαζόπτωση και ηλεκτρική δραστηριότητα.

Το Σάββατο θα επηρεαστεί η χώρα από δύο βαρομετρικά χαμηλά, με αφρικανική σκόνη στα νότια και ανατολικά και έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο και τα κεντρικά.

Την Κυριακή η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει σταδιακά, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ηπειρωτικά, με βελτίωση της ατμόσφαιρας.

Από τη Δευτέρα αναμένεται βελτίωση του καιρού με μείωση της αφρικανικής σκόνης και περιορισμό της αστάθειας, αν και προβλήματα μπορεί να παρατηρηθούν στα βόρεια και νότια τμήματα της χώρας.

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια φάση έντονης αστάθειας, χωρίς όμως να σημαίνει απαραίτητα την εμφάνιση κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα ξεκινάει ήπιος, αλλά από το απόγευμα θα εκδηλώνονται μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα υποχωρούν.

Σήμερα, αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Παρότι ο καιρός θα ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες, από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται από τα ηπειρωτικά προς το βόρειο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα καταιγιδοφόρα νέφη θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού και αργότερα σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου, συνοδευόμενα από μπόρες, καταιγίδες και πιθανή χαλαζόπτωση, ενώ δεν αποκλείεται έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Αύριο Παρασκευή αναμένεται παρόμοια αστάθεια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, με έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά. Το Σάββατο θα περάσουν δύο βαρομετρικά χαμηλά, το ένα από τις ακτές της βόρειας Αφρικής φέρνοντας αφρικανική σκόνη και θερμές αέριες μάζες, και το άλλο πιο βόρεια προκαλώντας βροχές και καταιγίδες.

Η χώρα θα χωριστεί σε δύο ζώνες το Σάββατο: στα νότια και ανατολικά θα κυριαρχούν η αφρικανική σκόνη και οι τοπικές λασποβροχές, ενώ στην Πελοπόννησο και τα κεντρικά θα εκδηλωθεί έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Η Κρήτη θα δεχτεί έντονη επίδραση από την αφρικανική σκόνη, με άνοδο της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει σταδιακά, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ηπειρωτικά και θα βελτιωθεί η ατμόσφαιρα. Οι περιοχές της Κρήτης, των Κυκλάδων, της Πελοποννήσου και των Δωδεκανήσων θα παραμείνουν υπό την επήρεια της αφρικανικής σκόνης, η οποία σταδιακά θα μετατοπιστεί προς την Κύπρο.

Από τη Δευτέρα αναμένεται βελτίωση, με μείωση της αφρικανικής σκόνης και περιορισμό της αστάθειας, η οποία θα συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως τα κεντρικά τμήματα κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο συνδυασμός αυτών των φαινομένων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά στα βόρεια λόγω βροχοπτώσεων και στα νότια λόγω της σκόνης.

Η Κρήτη θα βρίσκεται στο επίκεντρο του επεισοδίου αφρικανικής σκόνης, με συγκεντρώσεις πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ωστόσο το φαινόμενο αναμένεται να υποχωρήσει γρήγορα.

