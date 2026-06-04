Οι πριγκίπισσες της Disneyland αποκαλύπτουν τη σκοτεινή αλήθεια και τον χρυσό απαράβατο κανόνα

Αποκαλυπτικές μαρτυρίες δύο νεαρών γυναικών που υποδύθηκαν τις πριγκίπισσες για να διασκεδάσουν τους επισκέπτες, αλλά η «μαγεία» δεν ήταν πραγματική

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι πριγκίπισσες της Disneyland αποκαλύπτουν τη σκοτεινή αλήθεια και τον χρυσό απαράβατο κανόνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι πρώην πριγκίπισσες της Disneyland αναφέρουν ότι ο κανόνας της «ακεραιότητας του χαρακτήρα» επιβάλλει να παραμένουν στον ρόλο τους ακόμη και σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης από επισκέπτες.
  • Η Αλίσα Κλίνζινγκ κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση από επισκέπτη το 2018 και την ανεπαρκή αντίδραση της διοίκησης της Disney, παρά τις επανειλημμένες αναφορές της.
  • Ερμηνεύτριες αντιμετώπισαν διάφορες μορφές ανάρμοστης συμπεριφοράς από επισκέπτες, όπως χυδαίες χειρονομίες και σχόλια, χωρίς να επιτρέπεται να βγουν από το ρόλο τους.
  • Υπήρξαν περιστατικά που οδήγησαν σε αστυνομικές καταγγελίες και συλλήψεις επισκεπτών, όπως στο Disney World το 2026, όπου απομακρύνθηκε και απαγορεύτηκε η είσοδος σε πατέρα μετά από επίθεση σε ερμηνευτή.
  • Οι ερμηνεύτριες δέχονται έντονη πίεση για να διατηρούν συγκεκριμένη εμφάνιση και ανταγωνίζονται σκληρά για τους ρόλους, με περιστατικά σαμποτάζ και ψυχολογική πίεση πίσω από τα παρασκήνια.
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Ο μαγικός και λαμπερός κόσμος της Disneyland φαντάζει ένα ιδανικό μέρος. Όμως κρύβει αρκετό σκοτάδι, όπως αποκαλύπτουν μαρτυρίες πρώην εργαζομένων, που είχαν αναλάβει τον ρόλο των πριγκιπισσών στο θεματικό πάρκο για να διασκεδάζουν τους επισκέπτες.

Πρώην πριγκίπισσες της Disney μιλούν ανοιχτά, δίνοντας μία άλλη εικόνα από τη φαντασμαγορία και το υπερθέαμα, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος τους είναι πάνω από όλα, ακόμα κι αν οι επισκέπτες τις παρενοχλήσουν σεξουαλικά.

Αυτή η αυστηρή απαίτηση, γνωστή στους ερμηνευτές ως «ακεραιότητα του χαρακτήρα», θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κανόνες της δουλειάς.
«Η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι το νούμερο ένα. Δεν πρόκειται να βγεις από το ρόλο σου αν κάποιος προσπαθήσει να σε προσεγγίσει», δήλωσε ο πρώην πριγκίπισσα, Hunter Haag, στη Daily Mail.

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Hunter Haag

Για μια άλλη πρώην πριγκίπισσα, αυτός ο κανόνας φέρεται να την έκανε να νιώσει παγιδευμένη κατά τη διάρκεια μιας ανησυχητικής συνάντησης στη Disneyland στο Άναχαϊμ τον Φεβρουάριο του 2018.

Η Αλίσα Κλίνζινγκ η οποία ήταν 20 ετών τότε και υποδυόταν την Πριγκίπισσα Έλσα, ισχυρίστηκε ότι ένας επισκέπτης μετέτρεψε αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη συνάντηση σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

«Ο επισκέπτης ουσιαστικά δέχτηκε μια αγκαλιά από μένα, στη συνέχεια με μύρισε από τον ώμο μου μέχρι το αυτί μου με τα χείλη του πιεσμένα στο δέρμα μου και μου ψιθύρισε στο αυτί ότι είχε βρώμικα όνειρα για μένα», αποκάλυψε η Κλίνζινγκ ομολογώντας «πάγωσα από τον φόβο.»

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Σύμφωνα με την Κλίνζινγκ, όσο εκείνη παρέμενε πιστή στον ρόλο της, η κατάσταση κλιμακώνονταν επικίνδυνα.
«Έβαλε τα χέρια του κάτω από την κάπα μου, ώστε κανείς να μην μπορεί να δει πού ήταν τα χέρια του, και προσπαθούσε να βάλει τα χέρια του μέσα στη φούστα μου και είχε προσπαθήσει να ανοίξει το φερμουάρ στο πίσω μέρος της φούστας μου.»
«Ήμουν μόνη μου ως ερμηνεύτρια, οπότε θυμάμαι εκείνη τη στιγμή να νιώθω σαν να ήταν σε αργή κίνηση και πραγματικά δεν ήξερα τι να κάνω.»

Η Κλίνζινγκ είπε ότι ξέφυγε από την κατάσταση, το ανέφερε στη διεύθυνση, συμπλήρωσε αναφορά περιστατικού και σκέφτηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ο επισκέπτης συνέχισε να επισκέπτεται το πάρκο.
Η διεύθυνση της Disney φέρεται να της είπε ότι ο επισκέπτης είχε νοητική αναπηρία και θα του επιτρεπόταν να επιστρέψει, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδευόταν από συνοδό. Είπε ότι τον συνάντησε επανειλημμένα μετά από αυτό.
«Κάθε φορά που τον συναντούσα, συμπλήρωνα και κατέθετα αναφορά περιστατικού, έκανα όλα όσα μου είπε η εταιρεία ότι έπρεπε να κάνω, και δεν έκαναν ποτέ τίποτα.»
«Είναι πολύ αγχωτικό για τους καλλιτέχνες να πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις καθημερινά», πρόσθεσε η Κλίνζινγκ.
Ισχυρίστηκε επίσης ότι αργότερα έμαθε ότι πολλοί καλλιτέχνες είχαν υποβάλει παρόμοιες καταγγελίες που αφορούσαν στον ίδιο επισκέπτη.
«Αν ο ίδιος επισκέπτης κατέστρεφε περιουσία, έσπαγε ένα παράθυρο ή έκανε κάτι στη φυσική περιουσία της Disney, θα τον έδιωχναν και δεν θα του επιτρέπαμε ποτέ να ξαναμπεί, ποτέ.»

Η Χάαγκ περιέγραψε τις δικές της δυσάρεστες εμπειρίες ενώ υποδυόταν χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων της Ραπουνζέλ και της Μπελ, μεταξύ 2016 και 2021.

Θυμήθηκε ένα περιστατικό με έναν πατέρα που επισκεπτόταν το πάρκο με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, ο οποίος φέρεται να έκανε μια άσεμνη χειρονομία με τη γλώσσα του προς το μέρος της.

Παρά το ότι ένιωθε άβολα, η Χάαγκ είπε ότι το να βγει από τον ρόλο της δεν θεωρούνταν επιλογή.

Οι επισκέπτες δεν περιορίζονταν σε ανάρμοστες χειρονομίες, είπε. Κάποιοι έκαναν χυδαία σχόλια, συμπεριλαμβανομένης μιας συμμετέχουσας σε πάρτι εργένηδων που φέρεται να τη ρώτησε, ενώ υποδυόταν τη Μπελ, πόσο «καλοφτιαγμένος ήταν ο Τέρας».

Ακόμη και όταν ζητούσαν βοήθεια, οι ερμηνευτές έπρεπε να παραμείνουν στο ρόλο τους.

Ενώ και οι δύο γυναίκες δήλωσαν ότι η ανάρμοστη συμπεριφορά των επισκεπτών δεν ήταν ασυνήθιστη, ορισμένα περιστατικά που αφορούσαν ερμηνευτές χαρακτήρων της Disney οδήγησαν σε καταγγελίες στην αστυνομία και συλλήψεις, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το μέσο ενημέρωσης σημείωσε ότι ερμηνευτές στο Ορλάντο ανέφεραν ότι δέχτηκαν ανάρμοστες επαφές από τουρίστες το 2019, ενώ ένας πατέρας απομακρύνθηκε, συνελήφθη και του απαγορεύτηκε μόνιμα η είσοδος στο Disney World το 2026, αφού φέρεται να επιτέθηκε σε έναν ερμηνευτή χαρακτήρα και έναν άλλο υπάλληλο.

Οι γυναίκες περιέγραψαν επίσης τον έντονο ανταγωνισμό πίσω από τα παρασκήνια για τους πολυπόθητους ρόλους των χαρακτήρων.

Η Κίζλινγκ, η οποία υποδύθηκε την Έλσα, την Σταχτοπούτα, την Άριελ, την Ωραία Κοιμωμένη και την Captain Marvel κατά τη διάρκεια της καριέρας της στη Disney, συνέκρινε την ατμόσφαιρα με ένα «τμήμα θεάτρου γυμνασίου».

Η Χάαγκ ισχυρίστηκε ότι μια ερμηνεύτρια που επιδίωκε τον ρόλο της Άριελ φέρεται να προσπάθησε να σαμποτάρει τις αντιπάλους της κυκλοφορώντας δυσφημιστικές φωτογραφίες άλλων υποψηφίων.
Η πίεση όμως δεν τελείωσε μόλις οι ερμηνευτές πήραν τη δουλειά.

Σύμφωνα με την Χάαγκ, οι ηθοποιοί της Disney έπρεπε να διατηρούν μια συγκεκριμένη εμφάνιση, συμπεριλαμβανομένου ενός καθορισμένου σωματότυπου και νεανικής εμφάνισης.
Και οι δύο συμφωνούν ότι η εμπειρία άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι.

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