Αυτά που λένε ορισμένοι ότι υπάρχει κίνδυνος η χώρα να μείνει ακυβέρνητη, εγώ τα ακούω βερεσέ. Είδα τον «στρατηγό Πάνο» στο OPEN και πλέον κοιμάμαι ήσυχος, με ανοιχτά παράθυρα, ξεκλείδωτη πόρτα και το κλειδί πάνω στο αμάξι.

Ο Πάνος Καμμένος μας διαβεβαίωσε ότι αν χρειαστεί θα επιστρέψει μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής για να σώσει την κατάσταση. Σαν τον Μπάτμαν της μεταπολίτευσης, μόνο που αντί για σήμα στον ουρανό αρκεί μια δημοσκόπηση κάτω από το 3%.

Δήλωσε μάλιστα ότι είναι απελπιστικά διαθέσιμος. Και το εννοεί. Τόσο διαθέσιμος που αν ανοίξεις το ψυγείο στις τρεις το πρωί, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πεταχτεί από πίσω το γιαούρτι και να σου πει: «Αν χρειαστεί συνεργαζόμαστε».

Με τον Βελόπουλο; Μέσα.

Με την Καρυστιανού; Μέσα.

Με εξωγήινους; Το συζητάμε.

Με τον ταμία της πολυκατοικίας; Αν είναι για το καλό της πατρίδας, γιατί όχι;

Ο άνθρωπος έχει εξελίξει τη διαθεσιμότητα σε πολιτική ιδεολογία. Δεν ψάχνει κόμμα να ενταχθεί. Ψάχνει κόμμα να μην ενταχθεί, για να υπάρχει λίγη αγωνία. Μιλάμε για μεγάλη καρδιά…

Το συγκινητικό είναι ότι το κάνει από ανιδιοτέλεια. Δεν ζητά αξιώματα, καρέκλες ή υπουργεία. Απλώς αν προκύψει κανένα υπουργείο, δεν θα πει και όχι. Μην τον προσβάλλουμε κιόλας.

Παλιά λέγαμε «ουδείς αναντικατάστατος». Μετά ακούσαμε τον Πάνο και καταλάβαμε ότι υπάρχει και η άλλη κατηγορία: οι «πανταχού αντικαταστάτες». Όπου λείπει ένας εταίρος, ένας σύμμαχος ή ένας συγκυβερνήτης, εμφανίζεται ο Πάνος με το γνωστό ύφος του ανθρώπου που μόλις άκουσε το εθνικό κάλεσμα.

Τελικά ίσως η χώρα να μην κινδυνεύει ποτέ να μείνει ακυβέρνητη. Όσο υπάρχει ο Πάνος σε κατάσταση μόνιμης ετοιμότητας, η πολιτική προστασία λειτουργεί κανονικά.

Πάνο, γύρνα πίσω. Ή έστω τηλεφώνα. Η δημοκρατία χρειάζεται κάποιον να είναι πάντα διαθέσιμος. Και εσύ, απ’ ό,τι φαίνεται, έχεις ήδη βάλει το βιογραφικό σου παντού.

Μας συγκίνησες, σύντροφε. Τόση διαθεσιμότητα είχαμε να δούμε από αγγελία για part-time εργασία.