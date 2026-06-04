Ναύπακτος: 75 ετών με κινητικά προβλήματα ο οδηγός που λίγο έλειψε να χτυπήσει μωρό μέσα σε ΙΧ

Ο οδηγός μπήκε αντίθετα στο δρόμο, παρέσυρε τρία δίκυκλα, συγκρούστηκε με τρία αυτοκίνητα και κατέληξε σε δύο καταστήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές - Έπειτα από το τρομακτικό ατύχημα και τη δημοσιοποίηση του βίντεο η Τροχαία του αφαίρεσε την άδεια οδήγησης

Ναύπακτος: 75 ετών με κινητικά προβλήματα ο οδηγός που λίγο έλειψε να χτυπήσει μωρό μέσα σε ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια μητέρα στη Ναύπακτο έσωσε το παιδί της την τελευταία στιγμή από σοβαρό τροχαίο ατύχημα.
  • Το περιστατικό συνέβη κοντά στην πλατεία του λιμανιού, ενώ η μητέρα ετοιμαζόταν να βάλει το παιδί στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της.
  • Ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα εξετράπη της πορείας του και κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς τη μητέρα και το παιδί.
  • Οι αιτίες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής.
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Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στη Ναύπακτο, όπου μια μητέρα κατάφερε να διασώσει το παιδί της από βέβαιο κίνδυνο, αντιδρώντας την τελευταία στιγμή σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα το οποίο προκάλεσε 75χρονος οδηγός με κινητικά προβλήματα.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε μονόδρομο κοντά στην πλατεία του λιμανιού στην Ναύπακτο. Η γυναίκα βρισκόταν δίπλα στο σταθμευμένο όχημά της, όταν ξαφνικά ένα διερχόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας εξετράπη της πορείας του.

Το εκτός ελέγχου αυτοκίνητο, στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν ένας 75χρονος ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα, μπήκε ανάποδα στον δρόμο με ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων -όπως φαίνεται στο βίντεο- και προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. Σαν από θαύμα, τα αντανακλαστικά της μητέρας που εικονίζεται στο βίντεο να παίρνει αστραπιαία το μικρό παιδί της από το σταθμευμένο αυτοκίνητό της, το πρωτοφανές ατύχημα δεν είχε ακόμη χειρότερη κατάληξη.

Δείτε το βίντεο του Newsbomb από το τροχαίο:

Το όχημα κατευθύνθηκε ανεξέλεγκτα και με μεγάλη ταχύτητα προς το σημείο όπου βρισκόταν η μητέρα με το παιδί. Αντιλαμβανόμενη άμεσα τον κίνδυνο, η γυναίκα αντέδρασε με αξιοσημείωτη ψυχραιμία και ταχύτητα. Άρπαξε το παιδί στην αγκαλιά της και απομακρύνθηκε εσπευσμένα, βρίσκοντας ασφαλές καταφύγιο στην είσοδο κοντινού καταστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι παρότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και τα αλκοτέστ του οδηγού ήταν αρνητικά, η άδειά του αφαιρέθηκε ώστε να επανεξεταστεί η ικανότητά του για οδήγηση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της αστυνομίας για το τροχαίο ατύχημα:

«Από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης οδηγού, η οποία θα αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης, μετά από τροχαίο ατύχημα, που συνέβη χθες (03-06-2026), το πρωί στη Ναύπακτο.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω οδηγός, οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε – συγκρούστηκε διαδοχικά σε:

  • τρία σταθμευμένα δίκυκλα,
  • δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα,
  • ένα ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και
    σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπό εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων.

Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ από τις αλλεπάλληλες προσκρούσεις και την σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα και στις υποδομές των καταστημάτων, χωρίς να αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο οδηγός κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης και διενήργησαν έλεγχο ανίχνευσης οινοπνεύματος, τόσο στον οδηγό που εξετράπη της πορείας του, όσο και στον οδηγό του έτερου κινούμενου εμπλεκόμενου οχήματος, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο.

Στον υπαίτιο οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, για να εξεταστεί ως προς την σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης.

Η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας».

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