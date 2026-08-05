Γυναίκα δέχθηκε επίθεση από αγέλη άγριων σκύλων έξω από το νοσοκομείο του Ρίο
Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για να επισκεφθεί ασθενή - Δέχθηκε επίθεση την ώρα που αποχωρούσε
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Επίθεση από αγέλη σκύλων δέχθηκε μία γυναίκα σήμερα τα ξημερώματα, στον χώρο έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στο Ρίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr η γυναίκα είχε μεταβεί στο νοσοκομείο προκειμένου να επισκεφθεί ασθενή. Κατά την αποχώρησή της, βρέθηκε αντιμέτωπη με αγέλη σκύλων, η οποία της επιτέθηκε.
Από την επίθεση η γυναίκα τραυματίστηκε, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.
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