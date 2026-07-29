Βόλος: Αδέσποτο έκοψε το αφτί 6χρονου παιδιού - Το παιχνίδι στο πάρκο εξελίχθηκε σε εφιάλτη

Snapshot Ένας αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε 6χρονο παιδί σε πάρκο της Νέας Ιωνίας Βόλου,λώντας σοβαρό τραυματισμό αφτί του.

Η μητέρα του παιδιού επίσης τραυματίστηκε προσπαθώντας να απομακρύνει τον σκύλο.

Το παιδί μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα για χειρουργική αποκατάσταση του τραύματος.

Ένας διερχόμενος οδηγός βοήθησε μεταφέροντας μητέρα και παιδί άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου.

Η οικογένεια σκοπεύει να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες ζητώντας ευθύνες από τον Δήμο Βόλου και άλλους αρμόδιους φορείς. Snapshot powered by AI

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύονται ένας 6χρονος και η μητέρα του μετά την επίθεση που δέχθηκαν από αδέσποτο σκύλο σε πάρκο της Νέας Ιωνίας. Το παιδί υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αφτί και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική αποκατάσταση, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος magnesianews.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, περίπου στις 11:30, στο πάρκο της Αγίας Αικατερίνης στη Νέα Ιωνία Βόλου. Η 35χρονη μητέρα είχε μεταβεί εκεί μαζί με τον 6χρονο γιο της προκειμένου το παιδί να παίξει.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο παππούς του παιδιού στο magnesianews, το αγόρι έπαιζε με μια μπάλα όταν ένας αδέσποτος σκύλος το πλησίασε και του επιτέθηκε. Το ζώο, όπως καταγγέλλεται, έριξε το παιδί στο έδαφος και συνέχισε να το δαγκώνει.

Η μητέρα, βλέποντας το παιδί της να κινδυνεύει, προσπάθησε να απομακρύνει τον σκύλο και να τον αναγκάσει να το αφήσει. Κατά την προσπάθειά της τραυματίστηκε και η ίδια, καθώς δέχθηκε δαγκωματιές και γρατζουνιές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Τη στιγμή της επίθεσης, ένας διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και σταμάτησε για να βοηθήσει. Μετέφερε άμεσα μητέρα και παιδί με το αυτοκίνητό του στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο 6χρονος φέρει σοβαρό τραύμα στο αφτί και αποφάσισαν τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βλάβη και να τοποθετηθεί μόσχευμα. Η οικογένεια αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε η διακομιδή μέσω ΕΚΑΒ να πραγματοποιηθεί προς την Αθήνα.

Ο παππούς του παιδιού εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για το περιστατικό, δηλώνοντας ότι θα αναζητήσει ευθύνες τόσο από τον Δήμο Βόλου όσο και από κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.

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